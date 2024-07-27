Öğrencilere Burs Müjdesi: Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Üniversite sınavında başarı gösteren öğrencilere yönelik önemli bir burs fırsatı sunuluyor. TTK tarafından sağlanan burslar, sosyal bilimler alanında eğitim görecek öğrenciler için büyük bir destek olacak.

Burs Detayları

TTK, üniversite sınavında ilk 30 bine giren ve tarih, sanat tarihi, arkeoloji, coğrafya, felsefe, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi sosyal bilimler alanlarından herhangi birini tercih eden öğrencilere burs imkanı sunuyor.

İlk 1000’e Giren Öğrenciler: Aylık 6.000 TL burs

Aylık 6.000 TL burs 1.001 ile 5.000 Arası Öğrenciler: Aylık 4.000 TL burs

Burs miktarı, başarı sıralamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu yıl sosyal bilimleri tercih eden öğrenciler için toplam 210 burs kontenjanı ayrılmıştır.

Başvuru Süreci

Burs başvuruları Ekim ayında alınacaktır. Başvurular TTK'nın internet sitesinden yapılabilecektir. Özgen, üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerin ilk 3 tercih olarak sosyal bilimler alanlarını seçmeleri durumunda bu fırsattan yararlanabileceklerini belirtti.

Lisansüstü Burs Kontenjanı

Yeni eğitim yılı için 100 kişilik lisansüstü burs kontenjanı da ayrılmıştır. Kontenjanın dolmasıyla birlikte burs verilen öğrenci sayısının 1100’e ulaşması hedeflenmektedir.

Sosyal Bilimlerin Önemi

Prof. Dr. Özgen, sosyal bilimlerin Türkiye için büyük önem taşıdığını ve kültürel bağımsızlık için güçlü sosyal bilimler alanına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Özgen, sosyal bilimler alanında kaliteli ve nitelikli insanları yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bursun Sürekliliği

Bursiyerlerin başarılı olmaya devam etmeleri halinde, burslarını 10 yıl süreyle alabilecekleri ifade edilmiştir. Öğrencilerin başarılarının devam etmesi, bursun sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Özetle

TTK'nın sunduğu burs imkanı, sosyal bilimler alanındaki öğrencilere büyük bir destek sağlayacak. Başvuruların Ekim ayında başlayacağı ve burs miktarının başarı sıralamasına göre değişeceği unutulmamalıdır. Öğrencilerin burs koşullarını iyi bir şekilde inceleyerek başvurularını yapmaları gerekmektedir.