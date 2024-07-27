Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Peynir Satışında Önemli Düzenleme: Eritme Peynirler Artık Geleneksel Peynirlerle Karıştırılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltmayı önlemek ve peynir çeşitlerini daha net bir şekilde tanımlamak amacıyla önemli bir düzenleme getirdi. Yeni düzenleme ile birlikte marketlerde peynir satışında bazı kısıtlamalar ve değişiklikler yapılacak.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Eritme Peynirlerin Şekli: Eritme peynirler artık geleneksel peynirlerin, özellikle tulum, örgü ve çeçil gibi peynir çeşitlerinin şeklini alabilecek. Bu uygulama, eritme peynirlerin geleneksel peynirlerle karıştırılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Etiketleme: Eritme peynirlerin etiketlerinde artık "kaşar" ifadesi yer almayacak. Bunun yerine, peynirin kullanım amacını belirten ifadeler kullanılacak. Bu, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin gerçek peynir olup olmadığını daha kolay anlamasını sağlayacak.

Punto Büyüklüğü: Peynir etiketlerinde punto büyüklüğü en az 1,2 milimetre yerine en az 3 milimetre olarak belirlenecek. Bu, ürün bilgilerini daha okunabilir hale getirecek.

Çeşni Sınırlamaları: Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılacak. Ayrıca, sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanımı yasaklanacak.

Geçmiş Düzenlemeler

Daha önce de Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde benzer düzenlemeler yapmıştı. Nisan ayında yapılan düzenleme ile bir gıdanın adında ve etiketinde, o gıdaya benzemeyen özelliklere sahip başka bir gıdanın adının veya "... tadında", "... lezzeti", "... keyfi" gibi ifadelerin kullanılmasının yasaklanması kararı alınmıştı.

Beklenen Etkiler

Bu yeni düzenleme, tüketicilerin peynir seçimlerinde daha bilinçli kararlar almasını sağlayacak ve piyasa karışıklığını azaltacaktır. Ayrıca, geleneksel peynirlerin taklit edilmesinin önüne geçilerek, gerçek peynir ürünlerinin korunması amaçlanmaktadır.