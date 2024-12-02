Yargıtay'dan Emsal Karar: Gizli Ayıplı Araçlar Yenisiyle Değiştirilecek

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre bir aracın gizli ayıplı olduğu gerekçesiyle yenisiyle değiştirilmesi yönünde önemli bir karar aldı. Bu karar, benzer sorunlar yaşayan araç sahipleri için emsal teşkil edecek.

Arızalı Araç Sürekli Sorun Çıkardı

2015 yılında Ankara’da sıfır bir araç satın alan bir kişi, aracında sürekli elektrik bağlantısı kesilmesi ve ateşleme sorunlarıyla karşılaştı. Serviste yapılan bakımlara rağmen problemler çözülemedi.

Seyir Halinde Yandı, Dava Açıldı

2016 yılında araç seyir halindeyken yanınca, araç sahibi aracın yenisiyle değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Ancak servis, aracın gizli ayıplı olmadığını savundu ve yakıt deposunda aseton tespit edildiğini ileri sürdü.

Yerel Mahkeme: Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi Gerekir

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, arızaların üretim kaynaklı gizli ayıp olduğunu tespit etti ve aracın tamir edilse dahi değer kaybı yaşayacağı gerekçesiyle yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Karar, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

Yargıtay Kararı Onadı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onaylayarak, gizli ayıplı aracın yenisiyle değiştirilmesi gerektiğine karar verdi. Karar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bulundu.

Emsal Niteliğinde Karar

Bu karar, sıfır araçlarda gizli ayıp nedeniyle mağduriyet yaşayan tüketiciler için emsal teşkil ediyor. Benzer durumlarda tüketiciler, araçlarının yenisiyle değiştirilmesi talebinde bulunabilecek.

Not: Tüketicilerin, gizli ayıplı ürünler karşısında haklarını korumak için Tüketici Kanunu çerçevesinde hareket etmeleri önem taşıyor.