TÜİK Yoksulluk Verilerini Açıkladı: Yoksulluk ve Borç Oranlarında Dikkat Çeken Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, yoksulluk oranında artış gözlemlenirken, borç ve taksit ödeme yükü olan hanelerin oranı da dikkat çekti. İşte detaylar:

Yoksulluk Oranı Yüzde 13,6’ya Çıktı

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si esas alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, 2024 yılı yoksulluk oranı 0,1 puan artarak yüzde 13,6 olarak hesaplandı.

Medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alındığında, yoksulluk oranı 0,1 puan azalarak yüzde 21,2 oldu.

dikkate alındığında, yoksulluk oranı 0,1 puan azalarak yüzde 21,2 oldu. Medyan gelirin yüzde 40’ı üzerinden hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 6,9 olarak kaydedildi.

üzerinden hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 6,9 olarak kaydedildi. Medyan gelirin yüzde 70’i dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranı, 0,1 puan düşüşle yüzde 28,9 oldu.

Hanehalkı Tipine Göre Yoksulluk Oranları

Tek kişilik hanelerde yoksulluk oranı 0,8 puan azalarak yüzde 6,5 olurken, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerde bu oran 3,1 puan artarak yüzde 10,8’e çıktı.

Tek çekirdek ailelerden oluşan hanelerin yoksulluk oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,4 oldu.

oldu. Çekirdek aile içeren ve diğer bireyleri barındıran hanelerde ise yoksulluk oranı 0,9 puan artarak yüzde 17,9 seviyesine ulaştı.

Eğitim Durumuna Göre Yoksulluk

Bir okul bitirmeyenler arasındaki yoksulluk oranı yüzde 24,7 ile en yüksek seviyede bulunuyor.

Lise altı eğitim düzeyindekilerin yoksulluk oranı yüzde 13,6 ,

, Lise ve dengi okul mezunlarının oranı yüzde 7,4 ,

, Yükseköğretim mezunlarının oranı ise yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Bölgelere Göre Yoksulluk

Yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler:

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir): Yüzde 14,6

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop): Yüzde 12,3

En düşük yoksulluk oranları ise:

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis): Yüzde 4,7

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır): Yüzde 6,4

Borç ve Taksit Ödeme Yükü

TÜİK’in verilerine göre, borç veya taksit ödemesi olan hanelerin oranı geçen yıla göre 1,2 puan azalarak yüzde 56,8 oldu.

Bu ödemeler, nüfusun yüzde 39,1’ine biraz yük , yüzde 12,5’ine ise çok yük getiriyor.

, yüzde 12,5’ine ise getiriyor. Konut masraflarının çok yük getirdiğini belirten hanelerin oranı 3,9 puan azalarak yüzde 13,6 ,

belirten hanelerin oranı 3,9 puan azalarak , Biraz yük getirdiğini belirtenlerin oranı ise 4,7 puan artarak yüzde 71,2 olarak kaydedildi.

TÜİK verileri, yoksulluk oranlarında belirgin bir artışın yanı sıra, hanelerin borç ve taksit ödeme yükünde önemli bir baskının devam ettiğini ortaya koyuyor. Yoksulluk oranlarının özellikle eğitimsiz bireyler ve belirli bölgelerde yüksek olması, sosyoekonomik eşitsizliklerin derinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.