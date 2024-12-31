KPSS Yerine AGS Geliyor: İşte Yeni Sistemin Detayları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. 2025 yılından itibaren KPSS kaldırılarak yerine Akademik Giriş Sınavı (AGS) uygulanacak. İşte yeni sistemle ilgili ayrıntılar:

KPSS Kaldırılıyor, AGS Geliyor

Uzun süredir tartışma konusu olan KPSS’nin kaldırılacağı yönündeki söylentiler resmiyet kazandı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, KPSS’nin öğretmen adayları için artık uygulanmayacağını ve AGS’nin (Akademik Giriş Sınavı) yeni sistem olarak devreye gireceğini belirtti.

AGS’nin Amacı Nedir?

AGS ile öğretmenlik mesleğine girişte daha nitelikli bir seçim süreci hedefleniyor. Bu sınav, öğretmen adaylarının yalnızca genel bilgi ve yeteneklerini değil, aynı zamanda eğitim sistemine özgü mesleki becerilerini de ölçmeyi amaçlıyor.

KPSS ile AGS Arasındaki Farklar

KPSS, genel kamu personeli seçiminde kullanılan bir sınavken, AGS yalnızca öğretmenlik mesleğine özgü olacak şekilde tasarlandı.

KPSS : Genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi gibi geniş kapsamlı değerlendirme yapar.

: Genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi gibi geniş kapsamlı değerlendirme yapar. AGS: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği müfredata dayalı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği özel bilgi ve becerileri ölçer.

Bu fark, öğretmenlik mesleğinin ihtiyaçlarına daha uygun adayların seçilmesini sağlayacak.

AGS Ne Zaman Yapılacak?

Yeni sistemin ilk sınavı olan AGS, 13 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Bakan Tekin’den Açıklama

Bakan Tekin, bu değişikliğin öğretmenlik mesleğinin kalitesini artıracağını belirtti. Ayrıca, AGS’nin daha bütüncül bir değerlendirme sunacağını ifade ederek, öğretmen adaylarının mesleki becerilerinin öne çıkarılacağı bir süreç oluşturulduğunu vurguladı.

Bu değişiklik, öğretmen adayları için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Eğitim sisteminde daha nitelikli öğretmenlerin yer almasını hedefleyen AGS, öğretmenlik mesleğine özgü bir sınav olarak KPSS’nin yerini alacak. 2025’te yürürlüğe girecek bu düzenleme, öğretmen adayları için hazırlık süreçlerini yeniden şekillendirecek.