Kaçak Elektrikle Mücadelede Yeni Adımlar: Teşvikler ve Düzenlemeler

Enerji sektöründe kaçak elektrik kullanımını azaltmak ve düzenli ödeme yapan tüketicileri ödüllendirmek adına önemli adımlar atılıyor. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yaptığı değişikliklerle, hem kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi hem de düzenli ödeyenlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kaçak Elektrik Tespitine Yeni Düzenlemeler

Kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde, tespit ve faturalandırma süreçlerinin etkinliği artırılacak. Kaçak tüketim miktarı ve süresinin yeniden tanımlandığı yeni mevzuat düzenlemeleri, gerçek tüketim değerlerine ulaşmayı amaçlıyor. Ayrıca, faturalandırma sisteminde kullanılan katsayılar artırılarak caydırıcılık sağlanacak.

Düzenli Ödeme Yapanlara Teşvik

Düzenli ödeme alışkanlığına sahip tüketiciler, teşvik kapsamına alındı. Ödemelerini aksatmayan tüketicilerden aynı bölgede yapacakları yeni abonelik sözleşmelerinde güvence bedeli alınmayacak. Bu düzenleme, risksiz aboneler için süreçleri kolaylaştırmayı ve abonelik işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Borç Bildirimi ve Tahsilat Süreçleri

Kaçak elektrik faturalarına dair borçların tahsilatında yeni bir yol izlenecek. Borç sahiplerine bilgi verilmeden yasal takip işlemleri başlatılmayacak. Böylece borçların yasal süreçlere taşınmadan tahsil edilmesi sağlanacak. Özellikle tarımsal sulama için ortak kullanılan elektrikle ilgili ödeme sorunlarının çözümü de bu düzenlemeler arasında yer alıyor.

Bölgesel Düzenlemeler

Kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde, tespit ve tahsilat süreçleri daha sıkı bir şekilde yürütülecek. Bu adımlar, tahsilat oranlarının artırılması ve ödeme süreçlerinin düzenlenmesine katkıda bulunacak.

Yeni düzenlemeler, hem enerji sektöründe şeffaflığı artırmayı hem de düzenli ödeme yapan tüketicilere avantaj sağlamayı hedefliyor. Bu teşviklerin, abonelerin ödeme alışkanlıklarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.