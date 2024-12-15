Trafik Sigortasına Zam Kararı: İşte Detaylar

Ne oldu?

1 Ocak 2025 itibarıyla trafik sigortası prim ücretlerine zam yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, belirli araç grupları için azami prim oranlarında %10’a varan artış uygulanacak.

Kimleri etkileyecek?

Karar, başta taksi, otobüs, minibüs, çekici ve kamyon gibi ticari araç gruplarını hedef alırken, diğer araç gruplarında %5 oranında bir zam uygulanacak. Bunun yanı sıra engelli bireyler için özel bir düzenleme getirildi; Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı kişiler için sigorta primlerinde %20’ye kadar indirim yapılacak.

Ne zaman uygulanacak?

Zamlı tarifeler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Aralık 2024’teki azami primlere eklenen yeni oranlar, sigorta poliçelerine yansıyacak.

Nerede yayımlandı?

Trafik sigortası prim ücretlerine ilişkin yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Aynı düzenleme kapsamında teminat tutarları da artırıldı.

Neden zam yapıldı?

Yetkililer tarafından açıklama yapılmasa da artışın ekonomik koşullar ve sigorta sektöründeki maliyetlerin yükselmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Nasıl uygulanacak?

Yeni düzenlemeye göre:

Araç başına maddi gider teminatı 200 bin TL’den 300 bin TL’ye, kaza başına ise 400 bin TL’den 600 bin TL’ye çıkarıldı.

200 bin TL’den 300 bin TL’ye, kaza başına ise 400 bin TL’den 600 bin TL’ye çıkarıldı. Sağlık gider teminatı kişi başına 1.8 milyon TL’den 2.7 milyon TL’ye, kaza başına ise 9 milyon TL’den 13.5 milyon TL’ye yükseltildi.

kişi başına 1.8 milyon TL’den 2.7 milyon TL’ye, kaza başına ise 9 milyon TL’den 13.5 milyon TL’ye yükseltildi. Sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 1.8 milyon TL’den 2.7 milyon TL’ye, kaza başına ise 9 milyon TL’den 13.5 milyon TL’ye çıkarıldı.

Önemli bir detay: Engelli bireylere indirim

Engelli bireyler için sigorta primlerinde %20’ye kadar indirim sağlanacak. Ayrıca, sigorta poliçesi sonlandırıldığında, sigorta şirketine tahakkuk eden prim, poliçe iptal tarihindeki aylık brüt asgari ücretin %2’sinden az olamayacak.

Vatandaşlar, hem zam oranlarını hem de teminat artışlarını dikkatle incelemeye çağrılırken, yeni düzenleme şimdiden tartışma konusu oldu.