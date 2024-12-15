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Altın Enflasyonu Yine Geride Bıraktı

Altın Enflasyonu Yine Geride Bıraktı
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Altın Enflasyonu Yine Geride Bıraktı: Uzmanlar 2025 İçin Umutlu

Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar devam ederken, altın 2024 yılında yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam etti. Yılın ilk 11 ayında gram altın %52,5 değer kazanarak, enflasyon oranını geride bıraktı. Güvenli liman olarak görülen altının, 2025’te de yükseliş trendini sürdüreceği tahmin ediliyor.

2024 yılı, altın yatırımcıları için kazançlı bir dönem oldu. Sene başında 1 gram altın 3.000 TL’nin altındayken, yıl sonuna yaklaşırken bu seviyenin üstüne çıkarak dikkat çekti. Benzer şekilde, tam altın fiyatı ise 13.400 TL’den 20.000 TL’nin üzerine yükseldi. Yıllık bazda altındaki bu artış, vatandaşların enflasyona karşı birikimlerini koruma aracı olarak altını tercih ettiğini gösterdi.

Altın, Enflasyonun Üzerinde Kazandırdı
Kasım ayında açıklanan yıllık enflasyon %47,09 olarak belirlendi. TÜFE’de yıl sonu beklentisi ise %44-45 arasında. Ancak altın, bu oranları geride bırakarak, yatırımcısına reel kazanç sağlamayı başardı. Uzmanlar, altının iki yıl üst üste enflasyonun üzerinde getiri sağladığını ve yatırımcılar için güvenli liman özelliğini koruduğunu vurguluyor.

2023 yılında da benzer bir tablo yaşanmıştı. Gram altın, o yıl %76,13 değer kazanırken, enflasyon oranı %64,77 olarak gerçekleşmişti. Ancak 2022’deki %41,87’lik gram altın artışı, %64,20’lik enflasyon karşısında geride kalmıştı. Bu dalgalanmalar, altının uzun vadede kazançlı bir yatırım aracı olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar 2025 İçin Olumlu Konuşuyor
Altının 2025 yılında da benzer bir performans göstermesi bekleniyor. Ekonomistler, enflasyon baskılarının devam edeceği öngörüsüyle birlikte altının yatırımcılar için cazip bir araç olmaya devam edeceğini belirtiyor. Ancak fiyatlardaki ani dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyorlar.

Güvenli liman olarak görülen altın, hem ekonomik belirsizliklerde hem de yüksek enflasyon ortamlarında yatırımcıların tercihi olmaya devam ediyor. Uzmanlar, 2025 yılında da altının uzun vadeli birikim için cazip bir yatırım aracı olacağını dile getiriyor.

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