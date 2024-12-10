Telefon Şarjında Devrim: ODTÜ'den Dünyayı Şaşırtan Buluş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), akıllı telefonlar için dünyada bir ilke imza attı. "MEMS Nöristör" adı verilen yeni cihaz, telefonların yalnızca yılda bir kez şarj edilmesini sağlayarak enerji verimliliğinde çığır açacak.

MEMS Nöristör Nedir?

MEMS Nöristör, insan beynini model alarak tasarlanan nöromorfik bir işlemci bileşeni. Bu teknoloji, telefonların hem enerji tüketimini azaltıyor hem de pil ömrünü bir yıla kadar uzatıyor. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Bayram ve Araştırma Görevlisi Berre Vize tarafından geliştirilen bu cihaz, hem çevre dostu hem de enerji tasarrufu sağlayan bir yapıya sahip.

Enerji Tasarrufu ve Çevresel Katkılar

MEMS teknolojisinin öne çıkan özelliklerinden biri, enerji tüketimini büyük ölçüde azaltması. Şu an kullanılan yapay zeka sistemlerinde yüksek enerji tüketimi soğutma sorunlarına yol açarken, MEMS Nöristör ile bu sorun ortadan kalkıyor. Prof. Dr. Barış Bayram, “Bu cihaz, veri aktarımında ısınma sorununu çözüyor. Geliştirilen sistemler sayesinde veri merkezleri artık denizde değil çölde bile kurulabilir” açıklamasında bulundu.

MEMS Nöristör'ün enerji tasarrufu sağlaması, küresel ısınmaya karşı önemli bir adım olarak görülüyor. Daha az enerji tüketimi, çevrenin korunmasına ve ağaç kesimlerinin azalmasına katkı sunacak.

Kullanıcılar İçin Avantajlar

Yılda Bir Kez Şarj: Telefonlar, MEMS Nöristör sayesinde yılda yalnızca bir kez şarj edilecek.

Telefonlar, MEMS Nöristör sayesinde yılda yalnızca bir kez şarj edilecek. Uzun Pil Ömrü: Yüksek enerji verimliliği, telefonların hem kullanım süresini hem de pil ömrünü artıracak.

Yüksek enerji verimliliği, telefonların hem kullanım süresini hem de pil ömrünü artıracak. Kişisel Verilerin Korunması: Yeni teknoloji, veri gizliliği konusunda da avantajlar sunacak.

Dünya Devlerinin İlgisini Çekti

Bu yerli ve milli buluş, HP, IBM, NVIDIA, Amazon ve Google gibi teknoloji devlerinin dikkatini çekti. ODTÜ'lü araştırmacılar, bu şirketlerle iş birliği görüşmelerine başlayacak.

Sonuç: Teknolojide Bir Devrim

ODTÜ’nün geliştirdiği MEMS Nöristör, sadece telefon kullanıcıları için değil, büyük veri ve yapay zeka sistemleri için de devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Enerji tüketimini ve çevresel zararları azaltan bu teknoloji, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarının uluslararası bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bu yeni cihaz, gelecekte enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşmasına öncülük edebilir.



