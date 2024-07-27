Kamuda Tasarruf Tedbirleri: Birden Fazla Maaş Uygulaması Son Buldu

Kamuda tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleten yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme, kamu görevlilerinin sadece bir görevi için maaş almasını ve tasarrufu artırmayı hedefliyor.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Bir Görev İçin Maaş: Kamu görevlileri artık yalnızca bir görevleri için maaş alacak. Önceden birden fazla görevde bulunan ve bu görevlerden maaş alan personelin, tek bir maaş alacağı belirtildi.

Maaş Sınırı: Kamu görevlilerine ödenecek maaş, en yüksek devlet memuru maaşı olan 98 bin lirayı geçmeyecek. Bu sınırlama, bütçe disiplinini sağlamak ve tasarrufu artırmak amacıyla getirildi.

Ceza ve Yaptırımlar: Yeni düzenlemeye uymayan kamu görevlileri, maaş kesintisi veya işten çıkarma gibi idari cezalarla karşılaşabilecek.

Araçların Satışı: Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı yapılacak. Bu, tasarruf sağlamak ve bütçe yönetimini optimize etmek için bir adım olarak görülüyor.

Aydınlatma Giderleri: Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılacak. Bu, bütçedeki tasarrufu artırmayı hedefliyor.

Beklenen Etkiler

Bu düzenleme, kamu bütçesinde önemli bir tasarruf sağlayacak ve devletin harcamalarını daha verimli yönetmesini mümkün kılacak. Ayrıca, idari disiplinin güçlendirilmesi ve kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak. Tasarruf tedbirleri, kamu sektöründeki mali disiplini artırmaya yönelik bir dizi önlemi kapsıyor ve bu tür reformların uzun vadeli ekonomik etkileri de merakla bekleniyor.