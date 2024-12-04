ÖTV'siz Otomobil Satışında Yeni Dönem Başladı

Engelli bireylerin araç alımına yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemesinde önemli değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik, engelli bireylerin yakınları için sağlanan ÖTV’siz araç alımında daha sıkı kurallar getiriyor.

1 Ocak 2025’te Yürürlüğe Giriyor

Yeni düzenlemeye göre, engelli yakınlarının raporuyla alınan araçların kullanımı kısıtlanacak. Vergi dairesinden alınan taahhütnamede belirtilen kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek ve bu kişilerin dışında araç kullanımına izin verilmeyecek.

Kimler Araç Kullanabilecek?

Engelli birey,

Eşi,

Birinci derece hısımları,

Vasisine atanmış kişiler,

İstihdam edilen sürücüler.

Bunun dışında üçüncü şahısların aracı kullanması yasaklanacak ve bu durum tespit edildiğinde yetkililere bildirilecek.

Kontroller Daha Sıkı Olacak

Engelli bireylerin araçlarına yönelik bu düzenleme, suiistimalleri önlemeyi amaçlıyor. Artık araçların yalnızca belirtilen kapsamda kullanılması sağlanacak ve düzenlemelerle ÖTV muafiyetinden yararlanmanın usulüne uygun bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Yeni kurallar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Engelli bireyler ve yakınları için araç alım sürecinde taahhütname ve kayıt işlemleri daha önemli hale gelecek.