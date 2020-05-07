Mut'ta maske üreten usta öğrencilere plaket verildi

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için maske üreten usta öğrenciler plaketle ödüllendirildi.

Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol, plaket törenindeki konuşmasında, 45 günlük süreçte 42 bin maske diktiklerini söyledi.

Maskelerin kaymakamlık, belediyeye, hastanelere ve vatandaşlara dağıtıldığını aktaran Mutluyol, çalışmada emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Mutluyol, konuşmasının ardından plaketleri takdim etti.

