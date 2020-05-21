ADANA - Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okul için ihtiyaç duyulan temas etmeden çalışan sensörlü dezenfektan cihazı üretti.

Okul Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, AA muhabirine yaptığı açoklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı normalleşme planı çerçevesinde haziran ayında yapılacak sınavlarda okul girişine ve katlara temassız dezenfektan cihazı yerleştirmek istediklerini belirtti.

Bu yönde çalışmalara başlayan Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alan öğretmenlerinin yüzde 85 yerlilik oranında düşük maliyetle sensörlü temassız dezenfektan cihazı ürettiklerini aktaran Dinçkurt, şunları söyledi:

"Üretilen cihaz, temasa gerek olmadan çalışmaktadır. Enerji ihtiyacını 'Güneş enerji paneli' ile karşılamakta olup her kişiye verilecek dezenfektan miktarını ayarlamakta, günlük kaç kişinin kullandığını bildirmekte, dezenfektan miktarı azaldığında uyarı sinyali vermektedir. Cihaz 1,5, 5 ve 10 litre kapasitelerine sahip olabiliyor. Tüm yazılım ve tasarımı okulumuz öğretmenleri tarafından yapılmış ve piyasadaki diğer ürünlerden çok daha ucuza mal olmuştur."

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Atölye Şefi Murat Türkaslan da öğretmenler İhsan Kaya ve Ercan Zengin ile çalıştıklarını belirterek, "Cihazın sadece mikro denetleyici kartını satın aldık. Diğer parçaları kendimiz tasarlayarak 3 boyutlu yazıcıdan bastık, yazılım kodlarını yine biz yazdık. Cihazımızın tüm kalite kontrol testlerini geçtiğini gördük." dedi.











