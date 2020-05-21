GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

AEDAŞ, bu yıl çalışanlarına 22 bin saat İSG eğitimi verecek

AEDAŞ, bu yıl çalışanlarına 22 bin saat İSG eğitimi verecek
TÜRKİYE
47 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
AEDAŞ, bu yıl çalışanlarına 22 bin saat
İSG eğitimi verecek
 
Kesintisiz enerji için her türlü zorlu koşulda gece gündüz görev yapan çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini her şeyin önünde tutan AEDAŞ, 2020 yılı boyunca çalışanlarını 22 bin 160 saat İSG eğitimi ile destekleyecek. Kovid-19 salgını döneminde de çalışan ve müşterileri için her türlü tedbiri alan AEDAŞ, yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışanlarını düzenli olarak bilgilendiriyor.
 
Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren ve en büyük sermayesi ‘yetkin insan kaynağı’ olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), çalışanlarını tüm zorlu şartlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile hazırlıyor. 2020 yılı boyunca çalışanlarının tümüne 22 bin 160 saat zorunlu iş güvenliği eğitimi verecek olan AEDAŞ, her bir çalışanını en az 16 saatlik eğitimle destekleyecek.
Elektrik dağıtım sektörünün çok tehlikeli işler sınıfında olduğuna işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Şirket olarak sıfır iş kazası hedefi ile yol almakta bunun için çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler vermekteyiz. Teorik olarak verilen zorunlu iş güvenliği eğitimlerini, sahaya yönelik teknik eğitimlerle de destekliyoruz. İş güvenliği ve çalışma mevzuatı ile sağlık konularını içeren zorunlu eğitimlerin yanı sıra özellikle yüksekte çalışma gibi sahada yüksek risk faktörü taşıyan alanlarda uyulması gereken iş güvenliği kurallarını uygulamalı olarak gösteriyor, ardından sınav yapıyoruz. Sınavda başarılı olamayanlar sahaya çıkamıyor. Ayrıca Müşteri Teknik Hizmetleri birimi çalışanlarımızı müşteri işlemleri ile ilgili stres ve öfke kontrol yöntemi, motosikletli çalışanlarımızı da motosiklet güvenlik ekipmanları kullanımı ve önemini kapsayan eğitimler ile desteklemekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.
 
PANDEMİ NEDENİYLE EK GÖREVLER VERİLDİ
Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın özel bir dönemden geçtiğine işaret eden Müdüroğlu, virüsle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Valiliklerce belirtilen tedbirleri hızla alarak uygulamaya başladıklarını da dile getirerek şunları söyledi:
“Tüm çalışanlarımıza maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Tüm çalışanlarımızı hastalık ve hastalıktan korunma yolları konusunda sürekli detaylı olarak bilgilendiriyoruz.
Pandemi nedeniyle tüm sahaya ek görevler verildi. Araçların en çok temas edilen kısımları günlük kullanımdan önce ve sonra dezenfektan ile temizleniyor. İşyerinde ve sahada sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu var.”
 
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 30’U İLK YARDIM BELGESİ ALDI
İSG çerçevesinde çalışanlarının yetkinliğini her geçen gün bir üst seviyeye taşıyan AEDAŞ, ilk yardım eğitimine de büyük önem veriyor. AEDAŞ çalışanlarının yüzde 30’una yakını Sağlık Bakanlığı’na bağlı noktalardan ilk yardım belgelerini almış durumda. 3 yıl 3 ay geçerlilik süresi olan belgelerin yenileme ve ilk defa alımı yönündeki çalışmalar da düzenli olarak yapılıyor.
Sektörde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması için ayrıca sosyal sorumluluk projesi olarak ilk ve orta dereceli okullar ile mesleki teknik liselerin elektrik bölümündeki öğrencilere yönelik eğitimler, iş güvenliği haftasında da bölgede bulunan üniversitelerde ‘elektrik dağıtım sektöründe iş güvenliği uygulamaları’ konulu konferanslar da düzenleniyor.

Bahadır Müdüroğlu
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
Isparta OBM'de göreb değişimleri
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru
Isparta Belediyesi'den emlak vergisi açıklaması...Kapıda ödeme yapabilecekler
"Güller diyarında" hasatta, "Kovid-19" sessizliği
Isparta'da Nilgün Usta'dan çiğköfte servisi
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Bayramda açık olan iş yerleri ve muaf olan kişiler
Isparta'da hava sıcaklığı düşecek!
Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
81 ile seyahat kısıtlaması genelgesi
ISPARTA'DA 19 MAYIS TÖRENİ - GEVREK'TEN İSTİKLAL MARŞI DAVETİ
Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!
Rektör Çarıkçı'nın 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı
Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN KADİR GECESİ MESAJI
İDA BUTİK'TEN CIVIL CIVIL ORGANİK GİYİM ÜRÜNLERİ
Isparta Seralarında Fide Dikimleri Tamamlandı
Isparta Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in 19 Mayıs mesajı
HER BAYRAM AYRI BİR HEYECAN...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...15 Mayıs 2020
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesiBu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi15 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladıSon dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı18 Mayıs 2020
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurduTüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu16 Mayıs 2020
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldıIsparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı14 Mayıs 2020
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''16 Mayıs 2020
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldiMaskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi16 Mayıs 2020
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandıBu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı14 Mayıs 2020
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!16 Mayıs 2020
19 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı19 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı15 Mayıs 2020
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!17 Mayıs 2020
Isparta Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’dan doğum günü sürpriziIsparta Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’dan doğum günü sürprizi14 Mayıs 2020
Isparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldü16 Mayıs 2020
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!18 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi17 Mayıs 2020
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR20 Mayıs 2020
Isparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandıIsparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı17 Mayıs 2020
Isparta'da ''Bize bir şey olmaz'' tavrı! sonuç KOVİD-19 karantinasıIsparta'da ''Bize bir şey olmaz'' tavrı! sonuç KOVİD-19 karantinası16 Mayıs 2020
Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! 19 Mayıs 2020
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DEBAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE17 Mayıs 2020