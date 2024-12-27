Bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar, 2024-2025 döneminde oldukça dikkat çekiyor. İşte detaylı bir özet:

Maaş Promosyonunda Bankalar Arasındaki Yarış

Bankalar, maaşlarını taşıyan emeklilere cazip teklifler sunuyor. Promosyon ödemeleri 5.000 TL’den başlayarak 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da rekabette yerini almış durumda.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Sunuyor?

Garanti BBVA : 15.000 TL’ye varan nakit promosyon.

: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon. QNB Finansbank : 16.200 TL’ye kadar ödül (15.000 TL promosyon + kredi kartı indirimi).

: 16.200 TL’ye kadar ödül (15.000 TL promosyon + kredi kartı indirimi). DenizBank : 20.000 TL’ye varan nakit promosyon.

: 20.000 TL’ye varan nakit promosyon. ING Bank : Toplamda 20.000 TL’ye ulaşan promosyon (nakit promosyon, fatura talimatı ve kampanya avantajları).

: Toplamda 20.000 TL’ye ulaşan promosyon (nakit promosyon, fatura talimatı ve kampanya avantajları). Ziraat Bankası : 12.000 TL’ye varan nakit promosyon.

: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon. Akbank : 17.500 TL ödül (15.000 TL promosyon + 2.500 TL chip-para).

: 17.500 TL ödül (15.000 TL promosyon + 2.500 TL chip-para). Albaraka Türk : 15.600 TL’ye varan promosyon + 4.400 TL ödül.

: 15.600 TL’ye varan promosyon + 4.400 TL ödül. TEB : Toplamda 18.000 TL’ye varan promosyon.

: Toplamda 18.000 TL’ye varan promosyon. Halkbank : 12.000 TL’ye varan nakit promosyon.

: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon. VakıfBank: 24.000 TL’ye varan ödeme (12.000 TL promosyon + alışveriş avantajları).

Maaş Taşıma Süreci

Emekliler, maaşlarını taşımak için tercih ettikleri bankaya başvuru yapıp 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alabiliyorlar. Süreç şubeden, mobil bankacılık uygulamalarından veya telefonla kolayca tamamlanabiliyor.

Rekabetin Arkasında Ne Var?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini, promosyon tutarlarını şekillendiriyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu avantajlardan yararlanabiliyor. Bankaların müşteri kazanma çabası, teklifleri her geçen gün daha cazip hale getiriyor.