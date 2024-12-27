Aile Hekimliğinde Yeni Dönem: Röntgen ve Ultrason Talepleri Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde dijital entegrasyon sürecini tamamladı. 1 Ocak 2025 itibarıyla aile hekimleri röntgen, mamografi, ultrasonografi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Dijital Entegrasyon Tamamlandı

Birinci basamak ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon, sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlayacak. Yeni sistem sayesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre çalışacak.

Randevu ve Tetkik Süreçlerinde Kolaylık

Aile hekimleri artık INR, röntgen, mamografi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden isteyebilecek.

Hastalar, herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek.

Sonuçlar, aile hekiminin kullandığı sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden anında görülebilecek.

3 Günlük Geçerlilik Süresi

Tetkik taleplerine ilişkin sistem, hastalar için özel bir kod üretecek. Bu kod, tetkik tarihinden itibaren 3 iş günü içinde kullanılmazsa geçersiz olacak. Mamografi ve ultrason taleplerinde ise randevu sistemi uygulanacak.

Hekimler Arası Bilgi Paylaşımı

Aile hekimleri tarafından hastaneye yönlendirilen hastaların durumlarına ilişkin hekim notları, sistem üzerinden karşılıklı olarak paylaşılabilecek. Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki personel, danışmanlık faaliyetlerine ilişkin bilgi notlarını diğer sağlık kuruluşlarıyla paylaşabilecek.

e-Nabız Entegrasyonu

Hastalar, tüm tetkik ve tahlil sonuçlarına e-Nabız üzerinden erişebilecek. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi personeli, son üç bilgi notunu sistemden görebilecek.

Bu yenilik, aile hekimliği hizmetlerini güçlendirecek ve sağlık hizmetlerine erişimde büyük kolaylık sağlayacak.