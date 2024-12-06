Kredi Kartı Komisyonlarına Dikkat: 200 Bin Lira Cezası Var

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bazı işletmelerin müşterilerden ek komisyon talep etmesi, yasaya aykırı bir durum olarak öne çıkıyor. Özellikle tütün ürünlerinde bu uygulama sıklıkla görülürken, Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi, üye işyerlerinin kart kullanımından dolayı ilave ücret talep etmesini kesinlikle yasaklıyor.

Avukat Buket Nurşah Tekışık Uyarıyor:

Avukat Buket Nurşah Tekışık, bu uygulamanın Türkiye'de yaygınlaştığını belirterek, tüketicilerin haklarını savunmaları gerektiğini ifade etti. Tekışık, “Birçok işletme, kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon alıyor. Bu durum yasaya aykırı olmasına rağmen ihmal ediliyor. Özellikle tütün ürünlerinde nakit ve kartlı ödemeler arasında fark oluştuğunu gözlemliyoruz” dedi.

Cezalar Kapıda:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklama yaparak, kredi kartı ile yapılan işlemlerde komisyon veya fiyat farkı talep eden işletmelere 200 bin liraya kadar ceza uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, bu durumla karşılaşan vatandaşların Ticaret İl Müdürlüklerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine şikayette bulunması gerektiğini söyledi.

Tüketicilere Öneriler:

Kredi kartıyla ödeme yaparken komisyon talep eden işletmeleri belgeleyin. Bu gibi durumlarda Ticaret İl Müdürlüğüne ya da Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapın. Haklarınızın korunması için Hazine ve Maliye Bakanlığının belirttiği kuralları ihlal eden işletmeleri şikayet edin.

Yasaya aykırı olarak komisyon talep eden işletmeler, hem tüketici mağduriyeti oluşturuyor hem de yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Tüketicilerin bu konuda bilinçli olması büyük önem taşıyor.