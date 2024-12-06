Faizsiz Kredi Kampanyaları Yenilendi: 75 Bin TL’ye Kadar Limit!

Bankalar, yıl sonu bilançolarını güçlendirmek ve tüketicilere cazip finansman seçenekleri sunmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. Faizsiz kredi tutarlarının 75 bin TL’ye kadar yükselmesi, ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bankaların sunduğu bu kampanyalar, uygun geri ödeme seçenekleriyle tüketicilere nefes aldırıyor.

Kampanya Ayrıntıları:

Akbank : 75 bin TL’ye kadar (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)

: 75 bin TL’ye kadar (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para) İş Bankası : 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)

: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap) TEB : 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

: 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans) Garanti BBVA : 45 bin TL (20 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

: 45 bin TL (20 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans) Enpara : 35 bin TL faizsiz kredi

: 35 bin TL faizsiz kredi Denizbank : 35 bin TL (10 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

: 35 bin TL (10 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans) QNB Finansbank : 20 bin TL

: 20 bin TL On Dijital (Burgan Bank): 15 bin TL

Kimler Yararlanabilir?

Faizsiz kredi kampanyaları genellikle kredi notu uygun olan tüketicilere sunuluyor. Üst limit 75 bin TL olsa da, kredi notuna göre farklı tutarlarda kredi kullanma imkanı bulunuyor. Çoğu kampanya, altı ay vadeli ödeme planlarıyla sınırlı olsa da bu, tüketiciler için kısa vadede bir avantaj yaratıyor.

Tüketicilere Öneriler:

Bu kampanyalardan faydalanmadan önce bankalarla iletişime geçerek kredi notunuzu kontrol etmeniz ve ödeme planlarını karşılaştırmanız önemli. Faizsiz seçeneklerin yanı sıra toplam geri ödeme tutarını inceleyerek size en uygun teklifi seçebilirsiniz.

Ekonomik sıkıntılar karşısında bir nebze rahatlama sağlayan bu kampanyalar, özellikle yıl sonu bütçesini dengelemek isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor.