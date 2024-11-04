Safranbolu'da "Mucize Bitki" Safranın Hasadı Başladı: Kilosu Dudak Uçuklatıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "mucize bitki" olarak bilinen safranın hasat dönemi başladı. Ağustos ayında ekimi yapılan ve ekim-kasım aylarında mor çiçekler açan safran, ilçede 44 çiftçi tarafından 100 dekar alanda yetiştiriliyor. Gıda, ilaç, kozmetik ve boya gibi çeşitli sektörlerde kullanılan bu değerli bitki, bölgenin ekonomik ve turistik cazibesini artırıyor.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, 27 dönümlük arazisinde bu yıl 20 kilogramdan fazla hasat beklediğini belirtirken, "2023'te kilogram fiyatı 320 bin liraydı, 2024'te ise 400-450 bin lira arasında olmasını öngörüyoruz," dedi. Yılmaz, safran tarlalarının, Safranbolu turizminin yeni gözde destinasyonu haline geldiğini de ekledi. Her yıl tarlasını 45-50 bin ziyaretçinin gezdiğini ve bu ziyaretçilerin genellikle safran satın aldığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda tanınan Safranbolu safranı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Ankara'dan gelen Emre Yağlı, bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu belirtirken, eşi Hazal Özyürek Yağlı ise 5 aylık bebekleriyle keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi. Ziyaretçiler, safran çiçeklerini toplarken bol bol fotoğraf çektirip bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor.