Bakanlıktan Çiğ Süt Kararı: 3 Aylık Prim Artışı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim, kasım ve aralık aylarında çiğ süt priminin yüzde 100 artırılarak 1 lira olarak uygulanacağını duyurdu. Elmadağ'da çiftçilerle bir araya gelen Bakan Yumaklı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasa regülasyonu kapsamında süt alımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin süt üretim potansiyelinin artırılmasının önemine değinen Yumaklı, ağustos ayının sonundan itibaren artan süt üretiminin piyasa dengelerinde sorunlar yarattığını ifade etti. Bu durumu dengelemek için ESK'nın yaklaşık 50 bin ton sütü piyasadan çektiğini belirten Bakan, 2024 yılı boyunca piyasa düzenleme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.