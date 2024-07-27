Çiftçiye Büyük Destek: Yeni Hayvancılık ve Tarım Modeli

Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni destekleme modeli, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründe önemli değişiklikler getiriyor. 2024-2026 yıllarını kapsayan bu yeni model, çeşitli alanlarda çiftçilere ve üreticilere kapsamlı destekler sunacak.

Destekler ve Teşvikler

Büyükbaş Hayvancılık:

Aşı ve Yaş Destekleri: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen programlı aşıları tamamlamış ve 4 ay yaşını doldurmuş buzağı ve malaklar için hayvan başına 1.000 TL destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen programlı aşıları tamamlamış ve 4 ay yaşını doldurmuş buzağı ve malaklar için hayvan başına 1.000 TL destek verilecek. Kadın ve Genç Yetiştiriciler: Kadın yetiştiricilere ilave 0,7 katsayı ile destek sağlanacak.

Kadın yetiştiricilere ilave 0,7 katsayı ile destek sağlanacak. Suni Tohumlama ve Soy Kütüğü: Suni tohumlama, yerli sperma kullanımı ve soy kütüğü kayıtlı hayvanlar için ek destekler sunulacak. Soy kütüğü desteği kapsamında A ve B sınıfı işletmelerde doğan buzağılara 1,5 katsayı ile ek destek verilecek.

Küçükbaş Hayvancılık:

Destek Miktarı: 120 baş ve üzeri koyun/keçi varlığına sahip işletmelere hayvan başına 70 TL destek sağlanacak. Doğan oğlak ve kuzular için ilave 1 katsayı ile destek verilecek.

120 baş ve üzeri koyun/keçi varlığına sahip işletmelere hayvan başına 70 TL destek sağlanacak. Doğan oğlak ve kuzular için ilave 1 katsayı ile destek verilecek. Kadın ve Genç Girişimciler: Kadın ve genç girişimciler, bu desteklerden daha fazla yararlanabilecek.

Arıcılık:

Temel Destek: Arılı kovan başına 100 TL destek sağlanacak. Gezginci arıcılıkla uğraşan üreticilere ek olarak 0,3 katsayı ile destek verilecek.

İpek Böceği Yetiştiriciliği:

Yaş Kozaya Destek: Kilo başına 1.000 TL destek sunulacak. Kadın üreticiler ve genç girişimciler için ilave destekler de mevcut olacak.

Su Ürünleri:

Destek Miktarları: Alabalık ve sazan gibi türler için kilo başına 1,2 TL destek belirlenirken, yeni türler için bu miktar kilo başına 3 TL olacak. Destekler, üretim kapasitesine göre değişiklik gösterecek.

Çiğ Süt ve Diğer Üretim Alanları:

Çiğ Süt Destekleri: 2025 yılından itibaren geçerli olacak ve üreticiler, belirlenen katsayılara göre desteklenecek.

2025 yılından itibaren geçerli olacak ve üreticiler, belirlenen katsayılara göre desteklenecek. Besilik Sığır ve Tiftik Üretimi: Yeni destekler sağlanacak ve üretim maliyeti ile kalitesi göz önünde bulundurularak ilave destekler sunulacak.

Denetim ve Uygulama

Denetim Mekanizmaları: Desteklerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Haksız ödemelerin önüne geçmek için sıkı kontroller yapılacak ve haksız yere alınan ödemeler faiziyle geri alınacak.

Hedefler

Bu destekleme modeli, tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir bir gelişme sağlamayı, yerli üretimi teşvik etmeyi ve sektörde modernizasyonu artırmayı amaçlıyor. 2024-2026 yılları arasında bu desteklerin etkin bir şekilde uygulanması, sektörde önemli bir dönüşüm yaratması bekleniyor.