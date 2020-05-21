- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.İbrahim Toraman'ın kullandığı 46 VB 817 plakalı otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 ET 609 plakalı otomobil, Esentepe Caddesi'nde çarpıştı.Kazada anne Seda ile çocukları Burak, İbrahim Ethem ve Zeynep Nida Toraman yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.