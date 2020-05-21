Adana'da bir kişi tüpten sızan gazdan zehirlendi. Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde müstakil bir evin mutfak kısmında tüpten sızan gaz alev aldı.Tüp, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken gazdan etkilenen bir kişi ambulansta oksijen tedavisi yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Adana’da tüpten sızan gazdan bir kişi zehirlendiAdana'da bir kişi tüpten sızan gazdan zehirlendi.Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde müstakil bir evin mutfak kısmında tüpten sızan gaz alev aldı.Tüp, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken gazdan etkilenen bir kişi ambulansta oksijen tedavisi yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Evde küçük çaplı hasar oluştu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.