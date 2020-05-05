Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince, trafik denetiminde abartı egzozlu 11 araca ceza yazıldı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ve sivil ekipler, yaptıkları denetimlerle abartılı egzoz kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Alparslan Türkeş ve Hanefi Mahçiçek bulvarları üzerinde denetime ağırlık veren ekipler, egzozu değiştirerek daha gürültülü yada değişik sesler çıkartacak şekilde ayarlanmış 11 araç yakaladı. Trafik yönünden ilgili maddelerce sürücülere cezai işlem uygulandı.Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların kurallara uyarak, halkı rahatsız edecek davranışlardan kaçınması gerektiği hatırlatıldı.Takiplerin devam ettiği ve ihlal yapan sürücülere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.