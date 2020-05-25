KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yoğun kar yağışı nedenyile mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçedeki 2 bin 400 rakımlı Aligöl Yaylası'da koyunlarını otlatan yaylacılar, sabah saatlerinde başlayan kuvvetli kar yağışı nedeniyle sürüleriyle mahsur kaldı.

Yaylacılardan birinin cep telefonunun çektiği bir bölgeden yardım istemesi üzerine harekete geçen AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaylacılara ulaşmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bölgede kurtarma ekiplerinin yaylacılara ulaşabilmesi için iş makineleri de devreye alındı.

Açılan yoldan ilerleyen kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan yaylacılara ulaştı. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, kurtarılarak ilçe merkezine getirildi ve Nurhak Öğretmenevine yerleştirildi.

İlçe Kaymakamı Cihat Koç tarafından karşılanan yaylacılara yapılan sağlık kontrolünün ardından sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Kurtarılanlarla yakından ilgilenen Koç, çocuklara çikolata verdi.

Koç, yaptığı açıklamada, yaylacıların hayvanlarını otlatmak için Gaziantep ili ve Pazarcık ilçesinden Aligöl Yaylası'na geldiğini söyledi.

İhbar üzerine ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Devlerimizin bütün gücünü seferber ederek vatandaşlarımızı kurtardık. Vatandaşlarımıza öğretmenevimizi açarak burada ağırlıyoruz. Öncelikle sağlık taramasından geçirdik. Allah'a şükür hepsinin sağlığı iyi. Vatandaşlarımız askerimiz ve AFAD ekiplerimizce kurtarıldı. Kurtardığımız vatandaşlarımız birçok küçükbaş hayvanın telef olduğunu kalanının yayladaki mağaralara alındığını ifade etti. Konuyla ilgili çalışmamız devam ediyor."

Kurtarılanlardan Hülya Uçar da yoğun kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirtti

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğunu kaydeden Uçar, "Bir metreye yakın kar yağdı. Allah razı olsun jandarma ekiplerimiz gelerek bizi kurtardı." dedi.







































