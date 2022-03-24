ORMAN İŞLETME İLE SAĞLIK HİZMETLERİÖĞRENCİLERİ İŞBİRLİĞİYLE OKUL BAHÇESİNEFİDAN DİKME TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ.Orman Haftası münasebeti ile Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ve SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile okul bahçesinde fidanlar toprakla buluştu.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu, Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, Okul Müdürü Selim Sözer, çok sayıda öğretim görevlisi ile öğrenciler katıldı.SDÜ Eğirdir SHMYO Yaşlı Bakım Programı tarafından okulun konferans salonunda bir tören yapıldı.Törenin açılış konuşmalarındaEğirdir SHMYO Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr.Gör.Faruk Yaşar Gürdal “Yaşlılığın hızla değişen demografik yapısına dikkat çekerken, Eğirdir’deki kamu kurumları ile ortak çalışmalarından bahsetti”Belediye Başkanı Veli Gök “Yaşlılar için yapılan çalışmaları ve sadece senede 1 kere değil her zaman hatırlanacak kimseler olduğunu, tecrübelerinden her daim faydalanılması gerektiğini” vurguladı.Kaymakam Adem Çelik “Yaşlıların toplumsal rolünü unutulmaması gerektiğini aktif olarak hayatta tutulması gerektiğini aktarırken, Yaşlı Bakım Programı okuyan öğrencileri tebrik edip, teşekkürlerini sundu”Program Eğirdir SHMYO Öğrenci Topluluğu Müzik grubunun müzik dinletisi ile devam etti.Ardından Yaşlı Bakım Programı Öğrencileri Geriatrik Sendromlar ile Bakım Uygulamaları konusunda bilgilendirici sunumlarını yaptılar.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)