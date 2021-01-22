Ispartalı Sanayiciden Meslek Liselilere Büyük Destek

1950 yılında küçük bir işletme olarak faaliyetlerine başlayan, bugün ise yıllık yaklaşık 10 Bin adet av tüfeği imal ederek tamamını ihraç eden ve ilimizin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan KOFS Savunma Sanayi ve Ticaret ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokolle birlikte firma, üretimiyle ilgili alanlarda eğitim gören meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı sunacak ve öğrencilere mezun olduklarında istihdam sağlayacak. İŞKUR Müdürlüğünde düzenlenen İl İstihdam Kurulu toplantısında Vali Ömer Seymenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve firma sahibi Ali İhsan Kuzu arasında imzalanan protokol meslek liselerinin önemini bir kez daha pekiştirmiş oldu. Toplantıda ayrıca İŞKUR İl Müdürlüğü, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitimlerini tamamlamış kişilerin istihdamının sağlanmasına yönelik bir protokol daha imzalandı.İmza öncesi bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu KOFS Savunma Sanayi firması sahibi Ali İhsan Kuzu’ya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek tüm sektörlerden bu ilgiyi beklediklerini söyledi. Vali Seymenoğlu, “ İlimizin mesleki ve teknik liselerini tanıtmak için çok çaba sarf ettik. Bu çalışmaları yaparken de öğrencilerimize nasıl staj imkanı sağlarız, nasıl iş imkanı sağlarız diye de çalışmalar yapmıştık. Bunun sonucunda da bir çok öğrencimizi staj ve istihdam için firmalarımıza yerleştirdik. Bunun akabinde hepinizin yakından tanıdığı, tüfek imalatı alanında lider şirketlerden biri olan, ürettiklerini Amerika ve Avrupa’ya ihraç eden firmamız 100’ e yakın meslek lisesi öğrencimize staj ve istihdam imkanı sağlayacağını iletti. Bu haberi İl İstihdam Kurulu toplantısının bir çıktısı olarak gördüğümüzden bu toplantı esnasında protokolü imzalamak istedik ve bu vesileyle yatırımcımıza teşekkür etmek istedik. İnşallah; imzalanan bu protokoller hayırlı olur, meslek liselerinde öğrenim gören 7500 öğrencimiz için imkan yaratır ve anne babaları rahatlatır. Lütfen bu 7500 öğrenciye sahip çıkalım. İnşallah diğer sektörlerimiz de böyle devam eder.” dedi.İmzalanan protokoller kapsamında Milli Eğitim camiasına ve istihdam edileceklere de seslenen Vali Seymenoğlu, “Milli Eğitim kısmında yer alan arkadaşlarımıza da çok iş düşüyor. İşini seven, mesleğini ve işini layıkıyla yapan öğrenciler yetiştirmeleri gerekiyor. Çocuklarımızın da işini sevmesi lazım. Staja gittiklerinde kendini kabul ettirmesi, iyi ahlaklı olması lazım bunları birleştirdiğimiz takdirde başarılı oluruz.” diye konuştu.Protokollerin imzalanmasının ardından İl İstihdam Kurulu toplantısına geçildi. Toplantıda 2020 yılı faaliyet raporu görüşülerek salgın sürecinin Isparta işgücü piyasasına etkileri ve bu kapsamda sağlanan Sosyal Koruma Kalkanı destekleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.Koronavirüs salgını dolayısıyla salgının başlangıcından 2020 yılı sonuna kadar geçen sürede Isparta işgücü piyasasına Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaklaşık 137 Milyon TL destek sağlandı.