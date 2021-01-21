Isparta Turizm Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında Isparta’nın turizm değerlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Keçirborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, TGA İş Geliştirme Müdürü Şebnem Tuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ilgili kurum müdürleri, STK ve turizm sektör temsilcileri katıldı.Toplantının amacı ve TGA’nın faaliyetleri hakkında katılımcılarla bilgi veren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen “Bugün burada yaptığımız toplantının amacı, Türkiye’nin ve dolayısıyla Isparta’nın sahip olduğu tarihi ve turistik mekânların tanıtımını kapsamlı bir şekilde yapmak. Öncelikli turizm türleri ve hedef kitleye yönelik destinasyon eylem planını görüşüp, kente gelen turist sayısını ve turizm gelirini arttırıp, turizmi 12 aya yaymaktır. Bunun yanında yurt dışında tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki televizyon kanallarında ve özellikle sosyal medya mecralarında tanıtım videoları yayınlıyoruz. Sosyal medya videolarımız bir milyarın üzerinde görüntülenme aldı. İllerimizi de “goturkey” adındaki internet sitemiz üzerinden yayınlamaya başladık. Isparta da Ocak ayının sonuna doğru bu sitede yer almış olacak. Tanıtım faaliyetlerini tek bir çatı altında yapmak istiyoruz. Şubat ayı sonuna kadar Türkiye’deki 81 ilin kültür ve turizm envanterini çıkartarak bu sitede tek bir çatı altında illerimizi dolayısıyla da ülkemizi tanımak istiyoruz” dedi.Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enformasyon Memuru Fatih Bilgiç tarafından Isparta’da yılın 12 ayında yapılabilecek turizm faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise yaptığı konuşmada Isparta Valiliği olarak turizm sektörüyle bütünleşmiş bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek Isparta’nın Dünya’nın ve Türkiye’nin sayılı güzellikteki yerlerinden biri olduğunu söyledi.Toplantının kalan kısmında ise TGA yetkilileri ve katılımcılar karşılıklı olarak görüş alıverişinde bulundular.Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında Isparta’nın turizm değerlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Keçirborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, TGA İş Geliştirme Müdürü Şebnem Tuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ilgili kurum müdürleri, STK ve turizm sektör temsilcileri katıldı.Toplantının amacı ve TGA’nın faaliyetleri hakkında katılımcılarla bilgi veren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen “Bugün burada yaptığımız toplantının amacı, Türkiye’nin ve dolayısıyla Isparta’nın sahip olduğu tarihi ve turistik mekânların tanıtımını kapsamlı bir şekilde yapmak. Öncelikli turizm türleri ve hedef kitleye yönelik destinasyon eylem planını görüşüp, kente gelen turist sayısını ve turizm gelirini arttırıp, turizmi 12 aya yaymaktır. Bunun yanında yurt dışında tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki televizyon kanallarında ve özellikle sosyal medya mecralarında tanıtım videoları yayınlıyoruz. Sosyal medya videolarımız bir milyarın üzerinde görüntülenme aldı. İllerimizi de “goturkey” adındaki internet sitemiz üzerinden yayınlamaya başladık. Isparta da Ocak ayının sonuna doğru bu sitede yer almış olacak. Tanıtım faaliyetlerini tek bir çatı altında yapmak istiyoruz. Şubat ayı sonuna kadar Türkiye’deki 81 ilin kültür ve turizm envanterini çıkartarak bu sitede tek bir çatı altında illerimizi dolayısıyla da ülkemizi tanımak istiyoruz” dedi.Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enformasyon Memuru Fatih Bilgiç tarafından Isparta’da yılın 12 ayında yapılabilecek turizm faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise yaptığı konuşmada Isparta Valiliği olarak turizm sektörüyle bütünleşmiş bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek Isparta’nın Dünya’nın ve Türkiye’nin sayılı güzellikteki yerlerinden biri olduğunu söyledi.Toplantının kalan kısmında ise TGA yetkilileri ve katılımcılar karşılıklı olarak görüş alıverişinde bulundular.