CHP'li Yalım, gül üreticisinin sorunlarına değindi



ISPARTA TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN BAŞKENTİ OLMALIDIR



CHP Isparta il başkanı Yalım Halıcı, zahmetli ve emek isteyen gül üretiminde üreticinin uygulanan yanlış politikalar nedeniyle önünü göremediğini belirterek,"Sektörel ve bölgesel teşvikin getirilmelidir. Isparta büyük bir gül kentidir. Tıbbi aromatik bitkilerin başkenti olmalıdır" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, katıldığı televizyon programında kentin sorunlarına değindi, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan gelir dağılımındaki adaletsizlik ile bunun bir boyutu olan bölgesel eşitsizliğe işaret eden Başkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bugüne kadar yapılmayanı yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yapılmayanı inşallah ilk seçimden sonra CHP olarak, Millet İttifakı olarak yapacağız. Mevcut kalkınmada öncelikli iller yasasının değişmesi gerekiyor. Denizli gibi bir sanayi kenti ile biz aynı sepette değerlendirildik. Isparta olarak 2. sıradayız. Fakat Denizli'nin yaptığı ihracatla Isparta'nın yaptığı arasında uçurum var. Yine Kayseri aynı yerde değerlendiriliyor. Burada ciddi bir çarpıklık var. Bizim talebimiz sektörel ve bölgesel teşvikin getirilmesi. Isparta büyük bir gül kentidir. Fakat gülün katma değerli ürünü üretilmesi noktasında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gül yağı üretimi var. Ancak yurt dışına gidiyor. Bizim buradan gönderdiğimiz ham madde on kat daha değerli bir biçimde Fransa'da kozmetik sektöre kullanılıyor."



ISPARTA TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN BAŞKENTİ OLMALIDIR

katma değerli ürünü yaratmak için Isparta'nın önüne koyduğumuz bir vizyonu olduğunu dile getiren Başkan Yalım, "Isparta tıbbi aromatik bitkilerin başkenti olmalıdır. Ve bu anlamda desteklenmelidir. Isparta'ya tekstil sektöründe teşvik vermenin bir anlamı yok. Hem iki il arasında da haksız rekabet yaratmanın anlamı yok. Gülcülüğü de Denizli ya da Antalya' da teşvik etmenin de bir anlamı yok. Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 60'nı tek başına karşılayan bir ilden bahsediyoruz. Gül çok eziyetlidir. Çok erken saatlerde gidersiniz gül toplamaya. Gülde çalışacak insan bulmak çok zor artık. Yani insanlar emeğini yansıtıyor fakat karşılığını alamıyorlar. Fakat katma değerli ürünü yaratamıyoruz" dedi.



KILIÇDAROĞLU, ISPARTA'DA GÜL HASADINA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Isparta'nın Gönen İlçesinde gül işçileriyle de bir araya geldiği ziyareti anımsatan Başkan Yalım, "Geçtiğimiz günlerde sayın genel başkanımız Isparta'daydı. Saat 05.30 'da gül bahçelerindeydik. Ve gül topladık. Hiçbir genel başkan o saatte gitmez. Yakından görmek istedi. Bu çalışanlar neler yaşıyor? Hissetmek istedi. Bizi de çok onure etti. Hem Ispartalıları hem bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.



ÜRETİCİ ÖNÜNÜ GÖREMİYOR

Isparta'nın gül yağı açısından dünyada bir numaralı kent olduğuna işaret eden Başkan Yalım, gül üretiminde uygulanan yanlış politikalara değinerek, şöyle devam etti:

"Teşvik alamıyoruz, kota uygulaması var. Taban fiyat uygulaması yok. Taban fiyat uygulanmadığı için üretici önünü göremiyor. Evet, ben gülümü topluyorum fakat ne kadar satacağım?

CHP'nin teklifi çok açık. Sektörel ve bölgesel teşvikten bahsediyoruz. Bu da illerin kendi potansiyel ürünlerini öne çıkartmasında ve rekabeti artırmada çok fayda sağlayacak. Mesela Isparta 'da tıbbi aromatik bitkileri kümelediniz. Buna teşvik verdiniz. Isparta aynı zamanda bir lavanta kenti. Temmuzda lavanta sezonu açılıyor. Zambak yetişiyor. Yani tıbbi aromatik bitkiler dediğimiz ürünlerin hepsi yetişiyor. Fakat doğru teşvik yok. Planlama yok. İnsanlar gül dikiyor bu sene iyi para kazandık diyorlar iki sene sonra geri söküyorlar."