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Isparta Haber: ISUBÜ yarışmada Türkiye ikincisi oldu

Isparta Haber: ISUBÜ yarışmada Türkiye ikincisi oldu
TÜRKİYE
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ISUBÜ “10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması”nda Türkiye İkincisi Oldu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL hocamızı ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Sürdürülebilir Tarım 100/2000 ve TÜBİTAK 2211/A bursiyeri doktora öğrencimiz Fatmagül Özge UYSAL, Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisinde “Cilt Bakım Ürünleri için Chlorella Bazlı Organik Hammadde Üretimi” başlıklı projeleri ile Türkiye ikincisi olarak 30.000 TL ödülü almaya hak kazandılar.
T.C. Ticaret Bakanlığı onayında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu ile düzenlenen “10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni”, 27 Kasım 2021 tarihinde dijital olarak gerçekleştirildi. Altı proje kategorisinde toplam 87 projenin başvurduğu yarışmada 20 proje ödüle layık görüldü ve 550 bin TL para ödülü dağıtıldı.
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve İKMİB’in YouTube kanalından canlı yayınlanan “Kimya Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin ödül töreni, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu, İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu, Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Üyeleri ile proje başvuru sahipleri, akademisyenler ve sanayicilerin katılımıyla 27 Kasım 2021 tarihinde dijital olarak gerçekleştirildi.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Birliği ve TÜBİTAK’ın destekleyici kuruluş olduğu 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisinde “Cilt Bakım Ürünleri için Chlorella Bazlı Organik Hammadde Üretimi” başlıklı projeleri ile Türkiye ikinciliği ile 30.000 TL ödülü almaya hak kazanan ISUBÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL hocamızı ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Sürdürülebilir Tarım 100/2000 ve TÜBİTAK 2211/A bursiyeri doktora öğrencimiz Fatmagül Özge UYSAL’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Kaynak:Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

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