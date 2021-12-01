Isparta İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, Gönen Fen Lisesinin Kütüphane Açılışına Katıldı
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla kütüphane açılışını gerçekleştirdi.
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