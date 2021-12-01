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Gönen Fen Lisesi Kütüphanesi açıldı

Gönen Fen Lisesi Kütüphanesi açıldı
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, Gönen Fen Lisesinin Kütüphane Açılışına Katıldı
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla kütüphane açılışını gerçekleştirdi.

ISPARTA MEM
 
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