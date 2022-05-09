Eğirdir Kaymakamlığı, Anneler Günü’nde Eğirdir Huzurevi’nde kalan anneler için özel etkinlik organize etti.Etkinliğe Kaymakam Adem Çelik ve eşi Ayşe Çelik Hanımefendi, Belediye Başkanı Veli Gök ve eşi Sevim Gök Hanımefendi, , Huzurevi Müdürü Kadriye Kocaoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurgül Türker, Huzurevi sakinleri ve görevli personeller katıldı.Trip kafe sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli personel Süleyman Akbudak tarafından Huzurevi Annelerine ve diğer sakinlerine saz eşliğinde canlı müzik dinletisi sunularak çeşitli ikramlar ve hediyelerle annelerimizin anneler günü kutlandı.