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Gürer: “Koronavirüsten ölen sağlık çalışanları ‘Şehit’ sayılsın”

Gürer: “Koronavirüsten ölen sağlık çalışanları ‘Şehit’ sayılsın”
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Gürer: “Koronavirüsten ölen sağlık çalışanları ‘Şehit’ sayılsın” 
 
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, salgınla mücadele sırasında korona virüs bulaşması sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ‘Şehit’ sayılması için Kanun Teklifi  verdi.
 
Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi’nde pandemide virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve ‘şehit’ olarak tanımlanmasını talep ettiği sağlıkçıların yakınlarının, şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. 
 
GÜRER’DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin hazırladığı Kanun Tekilifinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ülkemizde de 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. 
PANDEMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI RUHSAL VE FİZİKSEL OLARAK ÇOK YORDU 
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında hekim ve sağlık görevlilerinin sayısının da yüksek olduğuna dikkat çeken Gürer, “Tüm dünya ağır bir pandemi ile mücadele etmektedir. Birçok kesimde çalışanların ve toplumun geniş kesiminin evlerine kapandığı bir dönemde, sağlık çalışanları büyük bir titizlik ve özveriyle her alanda sağlık hizmetini sürdürmektedir” dedi.
Tüm dünyayı etkilemesine rağmen sahada salgının etkilerini yakından hisseden sağlık çalışanlarının pandemiden ruhsal ve fiziksel olarak etkilendiklerine işaret eden  Ömer Fethi Gürer, “Toplumun normalleşmesine yönelik adımlara rağmen sağlık çalışanlarının hastanelerde salgınla mücadeleye devam etmesi, uzun süren mesailer, artan hasta sayısı, koruyucu ekipmanla çalışma kişilerde koruyucu ekipmanın neden olduğu fiziksel kısıtlılık, hastalık bulaşı riski nedeniyle sürekli tetikte olma hali gibi birçok olumsuzlukla baş etmek zorunda kalmışlardır” diye konuştu. 
ŞEHİT SAYILMALI 
Askerlik süresince belirlenen şartlarda vefat edenlerin şehit olarak tanımlandığına dikkat çeken CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, “ Ülkemizde mevzuatlara göre şehitliğin tanımını yapan bağlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığının. Şehitlik Yönergesi’ ne göre şehitlik belirlenmekte olup bu yönerge askerlik sürecini kapsamaktadır. Pandemi ise yaşam süreci içinde çok ender yaşanan bir süreçtir. Bu süreçte sağlık çalışanları insan canına kast eden salgına karşı savaşmaktadır. Pandemi sürecinde görev esnasında hastalığın bulaşması sonucu hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının yasal olarak şehit kabul edilerek yakınlarının, şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. 
 
NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Canlarını hiçe sayarak salgın hastalıkla mücadelelerini sürdürmektedirler. Görevinden dolayı canından olanların fedakârlığı ailesine onun şehit sayılması ile verilecek en önemli övünç olacaktır. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileştirilmesi, hizmet alım sözleşmesi nedeniyle taşeron firmada kalan çalışanlar, hastane bilgi işlem, görüntüleme, sosyal tesis, yemekhane ve kamuda kiralık araç şoförleri gibi mağdur olanlara kadro verilmesi ve atama bekleyen sağlıkçıların bir an önce atamalarının yapılması sağlanmalıdır” dedi.
 
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