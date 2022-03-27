ORYANTRİNG SPORCULARIMIZ BAŞKANVELİ GÖK'E TEŞEKKÜR ETMEYE GELDİ.Isparta’da okullar arası Oryantirig yarışmalarında 1. Olan İrfan Kaynak Ortaokulu öğrencileri grup yarışmalarına gitmeye hak kazanmıştı. Grup müsabakalarının yapıldığı Karaman’da hem ilimizi hem de Eğirdir’imizi temsil eden öğrencilerimiz ile beraber Okul Müdürü Bayram AKÇAY ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk KALKAN, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU'na hediyelerini vermek üzere ziyaret edip teşekkür ettiler.Başkan Veli GÖK ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU öğrencilerimize başarılar dilediler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK il birincisi olarak şehrimizi ve ilimizi temsil etmek çok önemli ve çok güzel bir duygu, başarılarınızın devamını diliyorum, diyerek öğrencilerle uzun süre sohbet etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)