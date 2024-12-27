Emekli Olacaklar İçin Kritik Uyarı: Maaş Kaybı Yaşamamak İçin Son 4 Gün!

HAK-İŞ Konfederasyonu, 2025 yılında emekli olacakların 2024 yılına göre %25 ila %35 arasında daha düşük emekli maaşı alacağını belirterek önemli bir uyarıda bulundu. Bu maaş kaybını yaşamamak isteyen çalışanların 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermesi gerekiyor.

2024 ve 2025 Emeklilik Maaşı Farkı

HAK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı sonunda emekliliği hak eden ancak emekliliğini 2025 yılına bırakanların, düşük maaş farkıyla karşılaşacakları belirtildi. Açıklamada, maaş farkının gelecekteki zam oranlarıyla büyüyerek devam edeceği ve bu farkın ancak 5-6 yıl içinde kapanabileceği öngörüldü.

Kimler, Ne Zamana Kadar Başvurmalı?

HAK-İŞ, çalışanların emekli maaşlarını koruyabilmesi için dilekçe verme tarihlerini şu şekilde açıkladı:

Kamu Çalışanları ve Kamu Şirketleri İşçileri:

Bordro dönemi 15 Aralık 2024 - 14 Ocak 2025 arasında olanlar, 14 Ocak 2025 tarihine kadar dilekçelerini verebilirler.

Bordro dönemi arasında olanlar, tarihine kadar dilekçelerini verebilirler. Özel Sektör Çalışanları ve Kamu Şirketleri İşçileri:

Bordro dönemi 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024 arasında olanlar, 31 Aralık 2024 tarihine kadar dilekçelerini teslim etmeliler.

Yasal Düzenleme Çağrısı

HAK-İŞ, işçilerin mağduriyet yaşamaması adına yasal bir düzenleme yapılması için yetkililere çağrıda bulunsa da şu an için böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirtti.

Emeklilik Kararınızı Gözden Geçirin

HAK-İŞ açıklamasında, "Bu yıl emekli olmayı düşünen işçilerimiz için emeklilik maaşlarının daha yüksek olacağını hatırlatıyoruz. İleride emeklilik planlayanlar ise maaş farklarının 5-6 yıl içinde azalacağını göz önünde bulundurmalı" ifadelerine yer verdi.

Maaş farkıyla karşılaşmamak için son tarihi kaçırmayın: 31 Aralık 2024.