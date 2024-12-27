2025 Kamu Konutları Kira Bedelleri Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile 2025 yılı kamu konutlarının aylık kira bedelleri belirlendi. Yeni tarifeye göre kira ücretleri konut türlerine ve sunduğu hizmetlere göre farklılık gösteriyor. Tebliğ, 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Konut Türlerine Göre Metrekare Ücretleri

Kerpiç, ahşap ve bağdadi konutlar: 8,15 TL/m²

8,15 TL/m² Kalorifersiz konutlar: 12,74 TL/m²

12,74 TL/m² Kaloriferli konutlar: 16,71 TL/m²

Ek Hizmetler ve İlave Bedeller

Kaloriferci ve kapıcı hizmetlerinin sağlandığı konutlarda, metrekaresi başına 1,96 TL ek ücret alınacak. Ayrıca elektrik ve su sayaçlarının ayrılmaması durumunda ilave kira bedelleri şu şekilde olacak:

Elektrik sayacı ayrılmamış: 3,71 TL/m²

3,71 TL/m² Su sayacı ayrılmamış: 3,22 TL/m²

3,22 TL/m² Her iki sayaç ayrılmamış: 6,92 TL/m²

Kuyulardan veya benzeri kaynaklardan su temin edilen konutlarda ise 1,73 TL/m² ek kira ücreti uygulanacak.

Yakıt Bedelleri

Kaloriferli konutlarda yakıt maliyetleri, ısı pay ölçer ya da kalorimetre cihazının varlığına göre farklılık gösterecek:

Cihaz bulunmayan konutlar: 6,68 TL/m²

6,68 TL/m² Cihaz bulunan konutlar: Tüketim oranına göre hesaplanacak (Üç katını aşmamak kaydıyla).

Ortak alan giderlerinin kurum tarafından karşılanması durumunda her metrekare başına 78 kuruş ek bedel talep edilecek.

Yürürlük Tarihi

Tebliğ, 15 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya alınacak. Kamu konutlarında oturanlar, belirlenen bu yeni düzenlemeler çerçevesinde kira ve ek hizmet ücretlerini ödeyecek.

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