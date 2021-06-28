EĞİRDİR MEVLEVİHANESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Eğirdir Hamam Mahallesinde bulunan Seyfullah Dede Türbesi olarak bilinen Mevlevihaneyi ortaya çıkarmak, restore edip tarihi ve kültürel miras niteliği taşıyan yapıyı ayağa kaldırmak daha önce Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun talimatları, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediye başkanlığı öncülüğünde çalışmalar başlatılmıştı.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Mevlevihaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Daha önceki yıllarda Eğirdir Belediye Meclisi’nin kararıyla Mevlevihane’nin bitişiğinde bulunan metruk bina satın alınarak belediye bünyesine kazandırılmıştı.Bugün ise Mevlevihanenin roleve, restitüsyon ve restorasyon projelerini gerçekleştirecek olan Karınca Mimarlık teknik ekibi Eğirdir’de Seyfullah Dede Türbesi ve Mevlevihanesinde incelemelerde ve gerekli ölçümlerde bulundular.Roleve ve Projesinin % 70 oranında tamamlandığı kesit ve detaylarıyla birlikte önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bilgisi alındı.Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak onay sonrasında sondaj çalışması yapılarak, tutulacak rapor sonrası restitüsyon ve restorasyon projelerine devam edilecek.Bazı kaynaklara göre Hz. Mevlâna'nın amcazadesi, yeğeni olarak belirtilen Seyfullah Dede'nin türbesi ve Mevlevihane Hamam Mahallesi'nin anayoldan ilk girişine yakın bir yerde bulunuyor.Eğirdir Mevlevîhânesi’nin arşiv kayıtlarına göre Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin oğlu Sultan Veled tarafından 13. yüzyılın sonlarında kurulduğu düşünülmektedir. 1925 yılında tekkelerin kapatılmasına kadar işlevini sürdüren mevlevîhâne, bu tarihten sonra işlevini kaybetmiştir. Geleneksel sivil mimari örneği olarak günümüze ulaşan mevlevîhâne yapısı oldukça harap durumdadır. Daha önceki yıllarda Eğirdir Belediyesi tarafından yeniden işlevlendirilerek Eğirdir’e kazandırılması hedeflenen yapının rölöve-restorasyon projeleri hazırlanmış olsa da hayata geçememişti. Kültür Evi olarak yeniden işlevlendirilecek yapı Eğirdir’de Mevlevi kültürünü yaşatarak, hem bölge halkına hem de bölgeyi ziyaret eden çok sayıda turiste hizmet vermesi amaçlanıyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Mevlevihanesinin tekrar ayağa kaldırılması için desteklerini esirgemeyen başta Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e, Sayın Recep Özel’e, Sayın Mehmet Uğur Gökgöz’e, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’na, Eğirdir Kaymakamımız Sayın Adem Çelik’e ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, dedi.(EĞİRDİR BELEEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)