E-skooterlarda Yeni Dönem: Kurallara Uymayanlar Yandı!

E-skooterlarda Yeni Dönem: Kurallara Uymayanlara 6.923 TL Ceza!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli scooter (e-skooter) kullanımına yönelik önemli düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Yeni yönetmelik değişiklikleriyle birlikte sektörde yepyeni bir dönem başlıyor. Kullanıcı güvenliğini artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve çevresel etkileri azaltmak için hazırlanan düzenlemeler, sıkı kuralları beraberinde getiriyor. İşte yeni dönemin detayları:

E-skooter Kullanımında Veri Paylaşımı Zorunluluğu

Bakan Uraloğlu, işletmelerin, e-skooter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın taşımacılık veri tabanına kaydetmekle yükümlü olacağını belirtti. Bu veriler, kolluk kuvvetleri ve belediyelerle paylaşılacak. Bakan, “Bu düzenleme ile denetimler sıkılaşacak, sürüş güvenliği artacak,” ifadelerini kullandı.

Yüzde 20 Şarj Şartı ve Kaza Kayıtları

Yeni düzenlemelere göre, hizmette bulunan e-skooterların en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olması zorunlu olacak. Ayrıca, e-skooter kazaları ve şikâyetleri işletmeciler tarafından aylık olarak Bakanlık veri tabanına kaydedilecek. Bu sayede, yaşanan olumsuzlukların takibi ve çözümü daha etkin şekilde sağlanacak.

Yüzde 30 Yerli Üretim Şartı

E-skooterların en az yüzde 30’unun yerli üretim olması artık zorunlu. Yerli üretim oranını karşılamayan işletmecilerin faaliyetleri durdurulacak. Bakan Uraloğlu, bu düzenlemenin yerli üretim ekosistemine katkı sağlayacağını ve kaliteli hizmet anlayışını destekleyeceğini belirtti.

Hız Limitlerine ve Yasaklı Bölgelerde Kullanıma Sıkı Denetim

Hız sınırlarının yüksek olduğu yollar ve yasaklı bölgelerde e-skooter kullanımını önlemek için işletmecilere yeni yükümlülükler getiriliyor. Yasaklı bölgelere giren e-skooterların hızları otomatik olarak düşürülecek, kullanıcılar ise işletmeci tarafından anlık olarak uyarılacak. Gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak.

Denetimler Artıyor, Güvenlik Ön Planda

Yeni düzenlemeler, hem kullanıcılar hem de işletmeciler için daha güvenli bir e-skooter deneyimi sunmayı hedefliyor. Uygulamalara uymayan firmalar, yüksek para cezaları ve faaliyet durdurma yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak.

Bakan Uraloğlu’nun duyurduğu bu yeni dönem, Türkiye’nin e-skooter sektöründe daha güvenli, sürdürülebilir ve yerli üretim odaklı bir yapıya geçiş yapacağını gösteriyor. Yeni düzenlemelerle ilgili uygulamaların önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi bekleniyor.