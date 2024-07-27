Damacana Suya Zam Geldi: Fiyatlar Tavan Yaptı

Son dönemde yaşanan zam furyası su fiyatlarına da yansıdı. Temel gıda ürünleri ve diğer malzemelerdeki fiyat artışlarının ardından, şişelenmiş suyun fiyatı da hızla yükseldi. 19 litrelik damacana sulara yapılan zam oranı yüzde 15 olarak belirlendi.

Erikli Markası Öne Çıktı

Erikli markasının 19 litrelik suyu, son zamla birlikte 115 TL'ye yükseldi. Bu artışla birlikte, bir bardak suyun maliyeti 1 TL'ye çıktı. Diğer popüler markaların 19 litrelik şişe su fiyatları da benzer oranlarda arttı.

Genel Fiyat Aralığı

Bir markanın 19 litrelik suyu 99,90 TL olarak belirlendi. Sektördeki genel fiyat aralığı ise 95 TL ile 115 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Sektörel Değerlendirme

Uzmanlar, su fiyatlarındaki artışın nedenlerini şu şekilde değerlendiriyor:

Hammadde Maliyetleri: Şişeleme için kullanılan malzemelerin fiyatlarındaki artış, nihai ürün fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Şişeleme için kullanılan malzemelerin fiyatlarındaki artış, nihai ürün fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Enerji ve Lojistik: Artan enerji maliyetleri ve lojistik giderleri de fiyat artışında önemli rol oynuyor.

Artan enerji maliyetleri ve lojistik giderleri de fiyat artışında önemli rol oynuyor. Enflasyon: Genel ekonomik koşullar ve enflasyon, su fiyatlarının artmasında etkili oluyor.

Tüketiciler Tepkili

Tüketiciler, su fiyatlarındaki bu hızlı artışa tepkili. Birçok kişi, temel ihtiyaç olan suyun bile yüksek fiyatlardan satılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Özellikle dar gelirli aileler, artan su fiyatlarının bütçelerini zorladığını ifade ediyor.

Su fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Tüketiciler, yetkililerden ve su şirketlerinden fiyat artışlarına yönelik bir açıklama bekliyor.