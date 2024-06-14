**Bu Plakaların Hepsinin Sökülmeye Başlandı: Bayram Öncesi Son Dakika Uyarısı**



Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, plakaların bazı özelliklerini zorunlu hale getiriyor.



Yönetmeliğin 35. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, araç plakalarına yeni özellikler eklendi. Bu kapsamda, tüm araç plakaları tek tek sökülecek ve yeni plakalar takılacak. 1 Ocak 2024 itibarıyla kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, mevcut plakalar ve araç alım satımlarında yeni plakaların kullanılması gerekecek.



Yeni dönemde basılan tüm tescil plakalarında, 12 haneli seri numarası ve 15x15 mm boyutlarında karekod bulunması zorunlu olacak. Plaka değişimlerinde eski plakalar sökülerek, yerine karekod ve 12 haneli seri numarası içeren yeni plakalar takılacak.



Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, plakalarla ilgili yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özer, alım satımlar, plaka kayıpları veya TÜVTÜRK muayenesi sırasında ağır kusur olarak değerlendirilen plakaların değiştirildiğini belirtti.



Yeni uygulama ile sahte ve korsan plakaların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Özer, "Plaka basımında teslim alan kişinin kimlik numarasını sisteme giriyoruz ve bir teslim tesellüm belgesi düzenleyerek bir nüshasını dosyamızda saklıyoruz," şeklinde konuştu.



Trafikte sahtecilik ve suçların önlenmesi, daha güvenli bir motorlu araç plaka sistemi sağlamak amacıyla karekod uygulaması başlatıldı. 15x15 mm boyutundaki karekod, plakanın il kodu ile harf grubu arasında yer alacak. Karekod, plakanın üretim tarihi, üretim yeri, seri numarası gibi bilgileri içerecek ve bu bilgiler elektronik ortamda saklanabilecek.