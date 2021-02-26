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BAŞKAN VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

BAŞKAN VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
 
AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANLARINDAN
BAŞKAN VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ.
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, AK Parti Isparta İl Kadın Kolları Başkanı Sevim KÖSE ile Yönetim Kurulu Üyeleri,  beraberinde AK Parti Eğirdir Kadın Kolları Başkanı Elvan GÖK ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Eğirdir Belediye Meclisi Üyesi Büşra Tatlıdil’i makamında kabul etti.
AK Parti Kadın Kolları Isparta İl Başkanı Sevim KÖSE Eğirdir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve sevindirici çalışmaların olduğunu kaydederek Başkan Veli GÖK’ü tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Veli GÖK ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kadın Kolları Başkan ve Yönetimlerine teşekkür etti.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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