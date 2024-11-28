ATM'lerde yeni dönem: Küçük banknotlar tarihe karışıyor

Bankaların nakit politikası değişiyor. 2025’ten itibaren ATM’lerde yalnızca 200 liralık banknotlar kullanılacak. 5, 10, 20 ve 50 liralık banknotların ardından 100 liralık banknotlar da ATM’lerden kaldırılacak. Ekonomist Şenol Babuşcu, bu değişimin 500 liralık banknotların piyasaya sürülmesiyle yeni bir dönemi işaret ettiğini belirtiyor. Yüksek enflasyonun etkisiyle, küçük değerli banknotlar günlük nakit akışından giderek çekiliyor. Bankaların yeni stratejisi, nakit işlemlerde büyük bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.