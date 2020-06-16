ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçen ve türü "uysal" olarak bilinen yılanı görenler şaşkınlık yaşadı.

Öğretmenevleri Mahallesi'nde okulunun önündeki yılanı fark edenler, kısa süreli korku ve paniğe kapıldı. Bir süre sonra yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen yılan gözden kayboldu. Kent merkezindeki bu alışılmadık anlar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Görüntüleri inceleyen Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Rızvan Tunç, söz konusu hayvanın zehirli olmadığını ve türünün "uysal yılan" olarak bilinen "Eirenis modestus" olduğunu söyledi.

Bölgede çok bina olmadığı 20 yıl öncesinde, bu tür yılanların doğal yaşam alanlarında daha çok görülebildiğine dikkati çeken Tunç, "Tabii geçen sürede insan baskısıyla bu hayvanların yaşam alanları daraldı. Günümüzde kent merkezinde bir yaya geçidinde yılan görmek çok alışık olunan bir durum değil. Yılanın yaya geçidinden geçmesi de ilginç görüntü oluşturmuş." diye konuştu.

Kimsenin panik yapmasına gerek olmadığını dile getiren Tunç, bu yılan türünün insanlara zarar vermediğini kaydetti.

"Uysal yılan"ın haşereleri ve küçük fareleri avlayabildiği için insanlara faydası olduğunu vurgulayan Tunç, "Doğal dengenin korunması için bu yılanların öldürülmemesi gerekiyor." uyarısında bulundu.











