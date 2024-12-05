21 Kurumdan İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Türkiye genelinde 21 kurum, yıl sonuna kadar toplam 12.815 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. Özellikle KPSS şartı olmadan yapılacak alımlar, birçok vatandaş için önemli bir fırsat oluşturuyor. Polis, mühendis, öğretim üyesi ve denetçi yardımcısı gibi pozisyonlarda alımların öne çıktığı bu süreçte başvuru tarihleri ve şartları da belli oldu. İşte detaylar:

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) – 12.000 Polis Alımı

2024 yılında 12.000 polis memuru alımı yapılacak. Başvuru şartları ve detaylar:

Kadro: 9.600 lisans mezunu (kadın-erkek) ve 2.400 önlisans mezunu (kadın-erkek).

9.600 lisans mezunu (kadın-erkek) ve 2.400 önlisans mezunu (kadın-erkek). Başvuru Tarihi: 21 Kasım – 9 Aralık 2024.

21 Kasım – 9 Aralık 2024. Başvuru Adresi: www.pa.edu.tr

www.pa.edu.tr Son Başvuru Saati: 9 Aralık 2024, 17:00.

AFAD – 1.000 Arama ve Kurtarma Teknikeri Alımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1.000 teknikeri sınavla alacak.

Başvuru Tarihi: 9 Aralık – 17 Aralık 2024.

9 Aralık – 17 Aralık 2024. Başvuru Yeri: e-Devlet Kariyer Kapısı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) – 161 Personel Alımı

Pozisyonlar: Mühendis, kimyager, denetçi yardımcısı.

Mühendis, kimyager, denetçi yardımcısı. Başvuru Tarihi: 1 Aralık – 10 Aralık 2024.

Karayolları Genel Müdürlüğü – 5 Müfettiş Yardımcısı

Başvuru Tarihi: 9 Aralık – 20 Aralık 2024.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) – 132 İşçi Alımı

Başvuru Tarihi: 9 Aralık – 13 Aralık 2024.

9 Aralık – 13 Aralık 2024. Kura Tarihi: 20 Aralık 2024.

Üniversitelerden Öğretim Üyesi ve Eleman Alımları

İstanbul Teknik Üniversitesi: 116 öğretim üyesi (5 Aralık – 19 Aralık).

116 öğretim üyesi (5 Aralık – 19 Aralık). Süleyman Demirel Üniversitesi: 9 öğretim üyesi (4 Aralık – 18 Aralık).

9 öğretim üyesi (4 Aralık – 18 Aralık). Anadolu Üniversitesi: 30 öğretim üyesi (4 Aralık – 18 Aralık).

30 öğretim üyesi (4 Aralık – 18 Aralık). Dokuz Eylül Üniversitesi: 128 öğretim üyesi ve 3 öğretim elemanı (3 Aralık – 18 Aralık).

Diğer Kamu Kurumları

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: 10 denetçi yardımcısı (5 Aralık – 13 Aralık).

10 denetçi yardımcısı (5 Aralık – 13 Aralık). Kültür ve Turizm Bakanlığı: 29 uzman yardımcısı (16 Aralık – 30 Aralık).

Öne Çıkan Avantajlar

KPSS şartı olmadan yapılacak alımlar, şartları karşılamayan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu alımlar, memur olarak istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için 2024 yılının son aylarında umut vadediyor.

Başvurularınızı kaçırmamak için tarihleri yakından takip edebilir ve ilgili kurumların resmi web sitelerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.