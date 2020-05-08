Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "