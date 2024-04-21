"Yasal Zorunluluk Resmen Geldi: Bu Kişiler Artık Ehliyet Alamayacak!"



Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan flaş bir değişiklikle, eski tip ehliyet sahiplerinin durumu tekrar gündeme geldi. Bu kişiler artık ehliyet alamayacaklar.

1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10'uncu maddesiyle birlikte, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunlu hale gelmişti. Ancak, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, bu değişim süresi 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştı.

Yeni düzenlemelere göre, ağır vasıtalarda sürücülerin ehliyetlerini 5 yılda bir, diğer araçlarda ise 10 yılda bir yenilemeleri gerekiyor ve her yenileme aşamasında sağlık raporu alınması şartı bulunuyor. Bu sağlık raporları artık uyku apnesi sendromunu da içeriyor. Uyku apnesi sendromunun sorgulanması, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliği açısından yasal bir zorunluluk haline geldi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, "Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor" dedi.

Uyku apnesi, bir kişinin uyurken solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için gereken belgeler arasında T.C. kimlik kartı, eski tip ehliyet, biometrik fotoğraf, harç ücreti için dekont, sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu, Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi ve kan grubunu belirleyen belge bulunmaktadır.

Yapılan düzenleme ile birlikte, ehliyet almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken yeni bir kriter daha eklenmiş oldu. Bu yeni kuralın, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliği açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.