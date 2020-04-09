Kalp krizi geçirenler koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmiyor

Kalp krizi geçirenlerin sayısında azalma olmamasına rağmen hastanelere müracaat edenlerin sayısında yüzde 50 azalma yaşanmasının normal bir durum olmadığını belirten uzmanlar, "Tipik kalp ve göğüs ağrısı olan hastalar, koronavirüs kaparım korkusu ile gelmemezlik yapmamalı. Göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrı varsa mutlaka hastanelere acilen başvurmaları gerekir. Sonuçları ölümcül olabilir" uyarısında bulunuyor.



Türkiye'de koronavirüs salgınının sebep olduğu endişe riskli hastalıkların tedavi süreçlerini de önemli ölçüde etkiledi.



Hastane polikliniklerine tedavi için başvuranların sayısında büyük düşüş yaşandı. Bu durumun özellikle kardiyoloji gibi bölümde görülmesi ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Uzmanlar kalp krizi geçiren hasta sayısının azalmadığını belirtiyor ve kriz geçirip koronavirüs korkusu ile hastaneye başvurmayan hastaları uyarıyor.



Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, "Kalp damar hastası şikayeti olan hastalar mutlaka hastaneye başvurmalı. Buradaki tercihleri sadece kalp hastaneleri olabilir. Bu hastaneler onlar için oldukça güvenli" ifadelerine yer verdi.



24 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Kalp krizi geçiren hastalar için 24 saatlik sürecin çok kritik olduğunu hatırlatan Esen, "Hasta geç kalırsa, sonuçları ölümcül olabilir. Doktoru ile iletişime geçebilirler. Yeni dönemde bunlar mümkün" dedi.



İLK KEZ GEÇİRENLER İÇİN AĞRININ ŞİDDETİ ÖNEMLİ

İlk defa göğüs bölgesinde şiddetli ağrı hissedenleri de uyaran Esen, "Şiddetli göğüs ağrısı ve olağan dışı bir ağrıda hastaneye başvurulmalı. 15 dakika boyunca süren ağrılar, oturamayan ve uyumayan kişiler 112'yi aktif edip hastanelere müracaat edebilirler. Burada ağrının şiddeti en önemli konu" ifadelerini kullandı.



KALP HASTALARI DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİ

Kalp hastalarının bu süreçte en fazla dikkat etmesi gereken grupta olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Esen, şu uyarılarda bulundu:

"Koronavirüste hastalığa daha açık konuma gelen 65 yaş üstü yüksek tansiyon veya kalp damar hastalığı bulunan kişilerin genel hijyen kurallarına daha dikkatli olmaları gereklidir. Özellikle toplu taşıma, halka açık restoran veya cami gibi ortamlardan kesinlikle kaçınmaları, alışveriş konusunda yakınlarından yardım almaları uygun olur. Kalp ve yüksek tansiyon hastalarının medyada sürekli konu ile ilgili haberleri dinlemeyip toplumda oluşan endişe havasından uzak durmalıdırlar. Günlerini psikolojik olarak rahatlatıcı aktivitelerle geçirmelidirler. Doktorların beslenme tavsiyelerine uyup C vitamininden zengin gıdalarla beslenmeleri esastır."

