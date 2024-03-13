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TÜVTÜRK'te Zam Oranı Belli Oldu: Yüzde 58 Artış ve İkramiye

TÜVTÜRK'te Zam Oranı Belli Oldu: Yüzde 58 Artış ve İkramiye
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: "TÜVTÜRK'te Zam Oranı Belli Oldu: Yüzde 58 Artış ve İkramiye"
: "TÜMTİS ve TÜVTÜRK Arasında Yapılan Anlaşmada İmzalar Atıldı"
TÜVTÜRK ve TÜMTİS arasında gerçekleştirilen toplu sözleşmede beklenen zam oranı sonunda netleşti. İmzaların atıldığı anlaşmada, çalışanlara %58,5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, işçilere 100 çalışma günü tutarında ikramiye hakkı da tanındı.
Anlaşma Detayları:
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Genel Sekreter Muharrem Yıldırım ve işveren temsilcisi Avukat Yakup Sait Çağlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi ve sonuçlandı.
  • İlk yıl için yapılan anlaşmada ücretlere %58,5 oranında zam yapılacakken, ikinci yıl için ücretlerin yeniden değerleme oranında arttırılacağı belirtildi.
İkramiye Düzenlemesi:
  • Çalışanlara ikramiye konusunda da önemli bir düzenleme yapıldı. 2019 yılı ve öncesinde işe giren sendika üyesi işçilere 100 günlük net ücretleri tutarında ikramiye verilirken, 2019'dan sonra işe giren sendika üyesi işçilere ise 70 günlük net ücretleri tutarında ikramiye verilmesine karar verildi.
Diğer Önemli Maddeler:
  • Sözleşme kapsamında fazla mesai ücretlerinde %80'lik bir zam, bayram ödeneklerinde artışlar, yılbaşı primi, izin yardımı, geçici görev yardımı, yakacak yardımı, evlenme ve doğum yardımı ile ölüm ve sakatlanma durumlarında yapılacak nakdi yardımlar gibi önemli düzenlemeler bulunmaktadır.
Bu anlaşma ile birlikte TÜVTÜRK çalışanlarının maddi ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış oldu.
 
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