isparta-detayli-oto-yikamaisparta-detayli-oto-yikama

Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor

Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 "Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak Yeni Kural"
Araç sahiplerini etkileyecek önemli bir uygulama Temmuz ayında hayata geçiyor. Yeni kural, tüm araç sahipleri için zorunlu hale gelecek.
Temmuz 2024'ten İtibaren Geçerli Olacak Kural: Geri Görüş Asistanı
  • Araçları ve karayolu trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından yeni düzenlemeler planlanıyor.
  • Federal İstatistik Dairesi'nin 2023 yılı raporuna göre, Almanya'da trafik kazalarında 2,830 kişi hayatını kaybetti.
  • Temmuz 2024'ten itibaren tüm araç sahiplerinin uygulamak zorunda olacağı yeni kural, "geri görüş asistanı" kullanımını zorunlu kılıyor.
Geri Görüş Asistanı Nedir?
  • Geri görüş asistanı, aracın arkasında bulunan insan ve nesnelerle çarpışmaları önlemeyi hedefleyen bir teknolojidir.
  • Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı (BMDV) tarafından belirtilen bilgilere göre, bu asistanın kullanımıyla güvenlik artırılacak.
Uygulama Zaman Çizelgesi:
  • Tüm yeni araç tipleri için 7 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.
  • İlk tescil edilen araçlar için ise bu uygulama B zaman aşamasında geçerli olacak.
  • Geri görüş asistanı dışındaki diğer düzenlemeler ise tüm yeni araç tipleri için 2026'nın başında tamamlanacak ve tüm ilk tesciller için en geç 2029 Ocak tarihine kadar yürürlüğe girecek.
Bu yeni kural, araç güvenliğini artırmayı hedefleyen AB politikalarının bir parçası olarak öne çıkıyor ve araç sahiplerinin dikkatle takip etmeleri gereken bir gelişme olarak belirtiliyor.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Ramazan coşkusunu, Nilgün Usta'nın çiğköfte lezzetiyle yaşayın!
Ramazan Ayı ve Bahar Ekinoksu Aynı Anda: Oruç Sürelerindeki 4 Saatlik Fark
Sağlıkta Yeni Dönem
Emeklilerin Maaş Sistemi Değişiyor
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor
Faturalarını Çöpe Atanlar Pişman Olacak!
Bankalardan Kritik Uyarı
Ramazan Ayında Ekmeğe Büyük İndirim
4 Milyar Lira Ödeme Başlıyor
Sahurda Çay Nasıl Tüketilmelidir?
Düğünlerde Yeni Trend
Baklava Satışında Yeni Dönem
Öğrenciler Borç Batağında!
EYT'li Sayılacaklar!
Ünlü Ekonomist Mert Başaran'dan Küçük Yatırımcılara Önemli Uyarılar!
Emekli Maaşlarına Sevindirici Haber: Flaş Değişiklik Geliyor!
Yeniden Zam Geliyor! İşte Detaylar...
Ramazan Davulcularına Yasak! Şaşırtıcı Karar...
Sağlıklı Bir Hazinemiz!
Yolsuzluk İddialarıyla Tutuklandı
12 Yılın Ardından Bir İlk!
Sağlık Tehlikesi! Dr. Oetker, Zararlı Ürünü Marketlerden Toplatıyor
Ocak Temizliği İçin Etkili Yöntemler: Parlaklığına Kavuşturun!
Kredi Kartı Limitini Aşanlara Uyarı: Bütçeyi Kurtarmak İçin Altın Tüyolar
Erdoğan'ın Emekliler İçin Planı Sızdırıldı: "Seçim Öncesi Son Kıyak"
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ünlü süt firması iflas bayrağını çektiÜnlü süt firması iflas bayrağını çekti07 Mart 2024
Yolsuzluk İddialarıyla TutuklandıYolsuzluk İddialarıyla Tutuklandı09 Mart 2024
Faturaları Bankadan Otomatik Ödeyenlere Soğuk Duş!Faturaları Bankadan Otomatik Ödeyenlere Soğuk Duş!04 Mart 2024
Ünlü banka yeniden açılıyor '2000'li yılların göz bebeğiydi'Ünlü banka yeniden açılıyor '2000'li yılların göz bebeğiydi'04 Mart 2024
EMEKLİLERE MÜJDELİ HABEREMEKLİLERE MÜJDELİ HABER05 Mart 2024
1 MİLYON ARAÇA CEZA1 MİLYON ARAÇA CEZA07 Mart 2024
Mutfak tüpüne ocak söndüren zamMutfak tüpüne ocak söndüren zam06 Mart 2024
REKABET KURUMU'NDAN BALPARMAK'A REKOR CEZAREKABET KURUMU'NDAN BALPARMAK'A REKOR CEZA07 Mart 2024
Talat Car Detailing'ten Yepyeni Hizmet: Aracınıza Özel Cam Filmi ve PPF Kaplama!Talat Car Detailing'ten Yepyeni Hizmet: Aracınıza Özel Cam Filmi ve PPF Kaplama!04 Mart 2024
Yaşar Güler AçıkladıYaşar Güler Açıkladı04 Mart 2024
KİRACILARA UYARI: EV SAHİPLERİ ANINDA KAPIDAN ÇIKARABİLİRKİRACILARA UYARI: EV SAHİPLERİ ANINDA KAPIDAN ÇIKARABİLİR07 Mart 2024
AVANS HESABI KULLANANLARA UYARIAVANS HESABI KULLANANLARA UYARI05 Mart 2024
4 Milyar Lira Ödeme Başlıyor4 Milyar Lira Ödeme Başlıyor10 Mart 2024
Ünlü Markanın Şarj Cihazları Yanma Riski Nedeniyle Geri ÇağrılıyorÜnlü Markanın Şarj Cihazları Yanma Riski Nedeniyle Geri Çağrılıyor09 Mart 2024
Bu paralar artık geçersiz olacak 'Bankalar herkese uyarı mesajı atmaya başladı'Bu paralar artık geçersiz olacak 'Bankalar herkese uyarı mesajı atmaya başladı'08 Mart 2024
Çamaşır makinesine 1 kaşık dökmek yeterli Hem cebiniz hem de kıyafetleriniz korunsunÇamaşır makinesine 1 kaşık dökmek yeterli Hem cebiniz hem de kıyafetleriniz korunsun08 Mart 2024
Faturalarını Çöpe Atanlar Pişman Olacak!Faturalarını Çöpe Atanlar Pişman Olacak!10 Mart 2024
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat!Kredi Kartı Kullananlar Dikkat!08 Mart 2024
Tapuda Tüm Sistem Değişti: Bunu Yapmayanın İşlemi Geçersiz SayılacakTapuda Tüm Sistem Değişti: Bunu Yapmayanın İşlemi Geçersiz Sayılacak08 Mart 2024
BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ REKOR KIRIYORBANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ REKOR KIRIYOR07 Mart 2024