"Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak Yeni Kural"

Araç sahiplerini etkileyecek önemli bir uygulama Temmuz ayında hayata geçiyor. Yeni kural, tüm araç sahipleri için zorunlu hale gelecek.

Temmuz 2024'ten İtibaren Geçerli Olacak Kural: Geri Görüş Asistanı

Araçları ve karayolu trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından yeni düzenlemeler planlanıyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin 2023 yılı raporuna göre, Almanya'da trafik kazalarında 2,830 kişi hayatını kaybetti.

Temmuz 2024'ten itibaren tüm araç sahiplerinin uygulamak zorunda olacağı yeni kural, "geri görüş asistanı" kullanımını zorunlu kılıyor.

Geri Görüş Asistanı Nedir?

Geri görüş asistanı, aracın arkasında bulunan insan ve nesnelerle çarpışmaları önlemeyi hedefleyen bir teknolojidir.

Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı (BMDV) tarafından belirtilen bilgilere göre, bu asistanın kullanımıyla güvenlik artırılacak.

Uygulama Zaman Çizelgesi:

Tüm yeni araç tipleri için 7 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

İlk tescil edilen araçlar için ise bu uygulama B zaman aşamasında geçerli olacak.

Geri görüş asistanı dışındaki diğer düzenlemeler ise tüm yeni araç tipleri için 2026'nın başında tamamlanacak ve tüm ilk tesciller için en geç 2029 Ocak tarihine kadar yürürlüğe girecek.

Bu yeni kural, araç güvenliğini artırmayı hedefleyen AB politikalarının bir parçası olarak öne çıkıyor ve araç sahiplerinin dikkatle takip etmeleri gereken bir gelişme olarak belirtiliyor.