isparta-oto-ekspertizisparta-oto-ekspertiz

Hastanelerde "10 Gün Şartı" Başlıyor!

Hastanelerde "10 Gün Şartı" Başlıyor!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Hastanelerde "10 Gün Şartı" Başlıyor!
Türkiye'de sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hastanelerde uzaktan muayene uygulaması, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak hayata geçiriliyor. Bu yenilikle birlikte, hastalar uzaktan muayene hizmetinden günde bir kez yararlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aynı gün içerisinde aynı hastane ve hasta için tek bir muayene ücreti ödeyecek.
İlaçlar Nasıl Alınacak?
Uzaktan muayene sonrasında uzman doktorlar e-reçete düzenleyerek hastaların tedavisi için gerekli ilaçları yazabilecek. Bu ilaçlar, SGK'nın anlaşmalı olduğu eczanelerden temin edilebilecek, böylece hastaların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Ayrıca, doktorlar gerekli gördüklerinde e-rapor düzenleyebilecekler.
Hangi Hastanelerde Geçerli Olacak?
Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşları tarafından sunulacak. İkinci basamak sağlık kuruluşları arasında eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde olmayan devlet hastaneleri, dal hastaneleri ve bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri yer alacak. Üçüncü basamak sağlık kuruluşları ise eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayacak. Şehir hastaneleri de üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında bulunmaktadır.
10 Gün Şartı
SGK, aynı uzmanlık dalında ve aynı hastanede, acil servis başvuruları hariç, on gün içinde yapılacak yeni bir uzaktan muayene için ödeme yapmayacağını duyurdu. Bu düzenleme, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve adil bir şekilde sunulmasını hedefliyor.
Uzaktan Muayene İçin Randevu Nasıl Alınacak?
Hasta, uzaktan muayene için MHRS üzerinden randevu alacak. Bakanlık onayı alan ve uygun teknolojik donanıma sahip hastaneler, bu hizmeti verebilecekler. Uzaktan muayene kapsamında mümkün olan en iyi şekilde hastaların sağlık durumu değerlendirilecek ve gerektiğinde doktorlar hastaları yüz yüze muayene için hastaneye yönlendirebilecekler.
Pandemi Süreci ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri
Pandemi sürecinde, karantina altındaki bireylerin tedavisi için uzaktan muayene uygulamaları hayata geçirilmişti. Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında uzaktan sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelik, Şubat 2022'de yürürlüğe giren "Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik" adı altında yayınlanmıştı. SGK, bir önceki ay itibarıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde bir değişiklik yaparak, uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında yapılan hasta değerlendirmelerinin ücretlerinin ödenmesine yönelik bir karar aldı.
Yeni uygulamalarla birlikte sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak ve hastalar, uzaktan muayene hizmeti sayesinde zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Bu adım, sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'nın En Şık ve Dekoratif Aydınlatma Ürünleri Ayhan Elektrik’te!
Hastanelerde "10 Gün Şartı" Başlıyor!
Tek Tıkla İhbar Dönemi Başladı!
Kira Zammında Yeni Dönem! Kritik 5 Yıl Detayı
Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor!
Tapu Sahiplerine 3.258 TL Para İadesi Yapılacak!
Milyonlarca Araç Sahibi İçin Yeni Düzenleme! Artık O İşlem e-Devlet'ten Yapılacak
TÜVTÜRK'e Ek Ücret Şoku! Araç Sahipleri İsyanda
Erken Emeklilik Fırsatı! Bu Hastalıklara Sahip Olanlar Dikkat
Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu
Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Isparta'da Blue Point Cinsi Kedi Kayboldu!
Salatalığı Böyle Yiyince O Sorunun Kökünü Kurutuyor! Çoğu Kişi Bilmiyor
Mehmet Şimşek Gerçeği İtiraf Etti: ‘Elinde Dolar Olanlar Dikkat’
Tüm Türkiye’de Geçerli Olacak
Bankaların 100 Bin TL Mevduat İçin 32 Günlük Faiz Getirileri
Sahipsiz Köpekler Uyutulacak! Tasarı Meclis'e Geldi, Hayvanseverler Ayakta
Kalp Ritim Bozukluğuna Sahip Olanlar Dikkat! Uzmanından Tedavisine İlişkin Kritik Uyarı
Dev Bankadan Müşterilerine 50 Bin TL Ödeme Fırsatı! Yalnızca 2 Şart Gerekli...
THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor...
Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış Geliyor
Isparta Tüm İş Güvenliği Eldivenleri Via'da....
Traffic Lounge - Isparta'nın Modern Yaşam Merkezi
Araç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak
Milyonların Gözü Kabine Toplantısında: İşte Masadaki Kritik Başlıklar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere 31 Bin TL Müjdesi: Promosyon ve Ekstra Ödemeler DahilEmeklilere 31 Bin TL Müjdesi: Promosyon ve Ekstra Ödemeler Dahil17 Mayıs 2024
Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor!Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor!23 Mayıs 2024
Emekliler için Maaş Ödeme Takvimi GüncellendiEmekliler için Maaş Ödeme Takvimi Güncellendi17 Mayıs 2024
Araç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu OlacakAraç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak20 Mayıs 2024
Tüm Türkiye’de Geçerli OlacakTüm Türkiye’de Geçerli Olacak22 Mayıs 2024
Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli OlduKurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu22 Mayıs 2024
Roman Reigns’e Benzeyen Genç Türk: Emin SertsoyRoman Reigns’e Benzeyen Genç Türk: Emin Sertsoy21 Mayıs 2024
Kira Zammında Yeni Dönem! Kritik 5 Yıl DetayıKira Zammında Yeni Dönem! Kritik 5 Yıl Detayı23 Mayıs 2024
Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış GeliyorElektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış Geliyor20 Mayıs 2024
Sürücüler İçin Müjdeli HaberSürücüler İçin Müjdeli Haber17 Mayıs 2024
81 ilde geçerli olmak üzere denetimler başladı81 ilde geçerli olmak üzere denetimler başladı17 Mayıs 2024
Tapu Sahiplerine 3.258 TL Para İadesi Yapılacak!Tapu Sahiplerine 3.258 TL Para İadesi Yapılacak!23 Mayıs 2024
Emeklilere Rekor Promosyon Fırsatı: Son 10 GünEmeklilere Rekor Promosyon Fırsatı: Son 10 Gün20 Mayıs 2024
Milyonlarca Memur ve Emeklinin Gözü Zam Oranına ÇevrildiMilyonlarca Memur ve Emeklinin Gözü Zam Oranına Çevrildi17 Mayıs 2024
Isparta’da 19 Mayıs Coşkusu: Unutulmaz Bir EtkinlikIsparta’da 19 Mayıs Coşkusu: Unutulmaz Bir Etkinlik19 Mayıs 2024
Erken Emeklilik Fırsatı! Bu Hastalıklara Sahip Olanlar DikkatErken Emeklilik Fırsatı! Bu Hastalıklara Sahip Olanlar Dikkat23 Mayıs 2024
THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor...THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor...22 Mayıs 2024
AUDİ A8 ARAÇ İADE EDİLDİAUDİ A8 ARAÇ İADE EDİLDİ17 Mayıs 2024
Vize Başvurularında Yeni DönemVize Başvurularında Yeni Dönem17 Mayıs 2024
İhbar Edene Para Ödenecekİhbar Edene Para Ödenecek17 Mayıs 2024