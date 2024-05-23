Hastanelerde "10 Gün Şartı" Başlıyor!

Türkiye'de sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hastanelerde uzaktan muayene uygulaması, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak hayata geçiriliyor. Bu yenilikle birlikte, hastalar uzaktan muayene hizmetinden günde bir kez yararlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aynı gün içerisinde aynı hastane ve hasta için tek bir muayene ücreti ödeyecek.

İlaçlar Nasıl Alınacak?

Uzaktan muayene sonrasında uzman doktorlar e-reçete düzenleyerek hastaların tedavisi için gerekli ilaçları yazabilecek. Bu ilaçlar, SGK'nın anlaşmalı olduğu eczanelerden temin edilebilecek, böylece hastaların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Ayrıca, doktorlar gerekli gördüklerinde e-rapor düzenleyebilecekler.

Hangi Hastanelerde Geçerli Olacak?

Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşları tarafından sunulacak. İkinci basamak sağlık kuruluşları arasında eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde olmayan devlet hastaneleri, dal hastaneleri ve bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri yer alacak. Üçüncü basamak sağlık kuruluşları ise eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayacak. Şehir hastaneleri de üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında bulunmaktadır.

10 Gün Şartı

SGK, aynı uzmanlık dalında ve aynı hastanede, acil servis başvuruları hariç, on gün içinde yapılacak yeni bir uzaktan muayene için ödeme yapmayacağını duyurdu. Bu düzenleme, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve adil bir şekilde sunulmasını hedefliyor.

Uzaktan Muayene İçin Randevu Nasıl Alınacak?

Hasta, uzaktan muayene için MHRS üzerinden randevu alacak. Bakanlık onayı alan ve uygun teknolojik donanıma sahip hastaneler, bu hizmeti verebilecekler. Uzaktan muayene kapsamında mümkün olan en iyi şekilde hastaların sağlık durumu değerlendirilecek ve gerektiğinde doktorlar hastaları yüz yüze muayene için hastaneye yönlendirebilecekler.

Pandemi Süreci ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri

Pandemi sürecinde, karantina altındaki bireylerin tedavisi için uzaktan muayene uygulamaları hayata geçirilmişti. Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında uzaktan sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelik, Şubat 2022'de yürürlüğe giren "Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik" adı altında yayınlanmıştı. SGK, bir önceki ay itibarıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde bir değişiklik yaparak, uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında yapılan hasta değerlendirmelerinin ücretlerinin ödenmesine yönelik bir karar aldı.

Yeni uygulamalarla birlikte sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak ve hastalar, uzaktan muayene hizmeti sayesinde zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Bu adım, sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.